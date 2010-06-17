пользование сбером в неопер время - на свой страх и риск.
формально он 24/7, н ов реале в неопервремя глючит неподеццки
после того как к нему приложил руку постернак он стал работать неадекватно
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 08 чер, 2018 10:19
пользование сбером в неопер время - на свой страх и риск.
формально он 24/7, н ов реале в неопервремя глючит неподеццки
после того как к нему приложил руку постернак он стал работать неадекватно
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Додано: П'ят 08 чер, 2018 10:29
IMPRINTER
в рабочие дни до 22 часов у меня проблем не было. а вот позже у меня выдавало что сервис не доступен.
на выхах как то не тестил.
Додано: П'ят 08 чер, 2018 10:32
Re: Альфа-Банк
...полагаться не рекомендую- 24/7 это всего лишь рекламный слоган , после того как постернаки там порылись - по факту работает как хочет ....я лично туда просто сейчас денег не даю , ибо нет гарантии воспользоваться по первому запросу
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Додано: П'ят 08 чер, 2018 10:34
я не могу доверять этому продукту, который постоянно подводит.
на этом продукте с невысокой ставкой мои деньги незащищены и я не могу на них рассчитывать в нужный мне момент. поэтому я отказался от него.
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Додано: П'ят 08 чер, 2018 10:35
Re: Альфа-Банк
Как правило с 9:00 до 22:00 работает. Западло было на новогодние праздники. Пока такой западло вроде не повторялось. На выходные я бы рекомендовал дохлый сейф. При этом заходить на него стоит либо в четверг, либо за один рабочий день до праздников.
Свинорыл 80lvl
Додано: П'ят 08 чер, 2018 11:18
Додано: П'ят 08 чер, 2018 11:22
я пользуюсь авалем
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Додано: П'ят 08 чер, 2018 11:37
Re: Альфа-Банк
Всем возместили ошибочно насчитанную плату за якобы неактивированный пуш (в моем случае - неактивированная карта, на нее начислили сначала 15 грн, потом 60 грн.)?
Додано: П'ят 08 чер, 2018 12:55
Несколько раз пробовал снимать с "Ощадного" в выходные дни. 5 минут - и деньги на "Ультре" (в течение последних пары месяцев).
Но я редко это это делаю, скажем так, не каждую неделю...
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: П'ят 08 чер, 2018 13:36
Son of Sun, добрый день. Списание платы за Альфа-Чек по не активированной карте не является ошибкой. Запросы компенсации рассматриваются в индивидуальном порядке.
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