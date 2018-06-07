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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5683568456855686

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 898
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
191
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
144
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
140
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
248
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 898
Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 12:17

Re: Альфа-Банк

Добрый день! Сегодня стал клиентом Альфа-банка, нужна подсказка опытных людей. Пополнил гривневую карту Альфы с карты монобанка, баланс изменился, но в выписке данных операций нет. Они появляются, когда транзакция будет обработана, снята блокировка? Где посмотреть, заблокирована ли операция или нет?
archvile
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 12:55

Несколько раз пробовал снимать с "Ощадного" в выходные дни. 5 минут - и деньги на "Ультре" (в течение последних пары месяцев).
Но я редко это это делаю, скажем так, не каждую неделю...
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 13:36

  Son of Sun написав:Всем возместили ошибочно насчитанную плату за якобы неактивированный пуш (в моем случае - неактивированная карта, на нее начислили сначала 15 грн, потом 60 грн.)?

Son of Sun, добрый день. Списание платы за Альфа-Чек по не активированной карте не является ошибкой. Запросы компенсации рассматриваются в индивидуальном порядке.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 16:08

Alfa_Bank почему не отвечаете на вопросы в ЛС?
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 16:19

  Alfa_Bank написав:Списание платы за Альфа-Чек по не активированной карте не является ошибкой...

:shock: :shock: :shock:

Така от ... малята (С) :roll:
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ramaz
 
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