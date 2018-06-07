|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 08 чер, 2018 12:17
Re: Альфа-Банк
Добрый день! Сегодня стал клиентом Альфа-банка, нужна подсказка опытных людей. Пополнил гривневую карту Альфы с карты монобанка, баланс изменился, но в выписке данных операций нет. Они появляются, когда транзакция будет обработана, снята блокировка? Где посмотреть, заблокирована ли операция или нет?
Додано: П'ят 08 чер, 2018 12:55
Несколько раз пробовал снимать с "Ощадного" в выходные дни. 5 минут - и деньги на "Ультре" (в течение последних пары месяцев).
Но я редко это это делаю, скажем так, не каждую неделю...
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: П'ят 08 чер, 2018 13:36
Son of Sun, добрый день. Списание платы за Альфа-Чек по не активированной карте не является ошибкой. Запросы компенсации рассматриваются в индивидуальном порядке.
Додано: П'ят 08 чер, 2018 16:19
Така от ... малята (С)
Скидка 10% на бронирование отелей по ссылке https://booking.com/s/86f45acd
|