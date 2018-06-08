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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 08 чер, 2018 12:17
Re: Альфа-Банк
Добрый день! Сегодня стал клиентом Альфа-банка, нужна подсказка опытных людей. Пополнил гривневую карту Альфы с карты монобанка, баланс изменился, но в выписке данных операций нет. Они появляются, когда транзакция будет обработана, снята блокировка? Где посмотреть, заблокирована ли операция или нет?
Додано: П'ят 08 чер, 2018 12:55
Несколько раз пробовал снимать с "Ощадного" в выходные дни. 5 минут - и деньги на "Ультре" (в течение последних пары месяцев).
Но я редко это это делаю, скажем так, не каждую неделю...
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: П'ят 08 чер, 2018 13:36
Son of Sun, добрый день. Списание платы за Альфа-Чек по не активированной карте не является ошибкой. Запросы компенсации рассматриваются в индивидуальном порядке.
Додано: П'ят 08 чер, 2018 16:19
Така от ... малята (С)
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Додано: П'ят 08 чер, 2018 19:28
В переліку операцій за рахунком є така "Комісійні доходи по ПК фіз.осіб за обслуговування неактивного рахунку". Неактивний рахунок, що це?
Додано: Суб 09 чер, 2018 08:22
Уточните время, пожалуйста, когда Вам это удавалось.
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Додано: Суб 09 чер, 2018 10:10
Ответ такой, что при подписании договора автоматом активируется Альфачек, за который нужно платить денех. Почему не пуши? Или мне не нужен этот сервис вообще.
Слишком много насобиралось таких неприятных мелочей от Альфы. Как уже писали, все условия он трактует в свою пользу.
Додано: Суб 09 чер, 2018 10:11
"14. Неактивний Рахунок ЕПЗ – це Рахунок ЕПЗ, по якому більше ніж 180 календарних днів від дати останнього робочого дня поточного
місяця, не здійснювали фінансові операції по рахунку ЕПЗ. Якщо в день списання комісії залишок на рахунку ЕПЗ, нижче комісії
вказаної у тарифах, то комісія встановлюється та списується в межах залишку особистих коштів на Рахунку ЕПЗ."
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