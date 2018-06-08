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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5683568456855686

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 898
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
191
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
144
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
140
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
248
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 898
Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 12:17

Re: Альфа-Банк

Добрый день! Сегодня стал клиентом Альфа-банка, нужна подсказка опытных людей. Пополнил гривневую карту Альфы с карты монобанка, баланс изменился, но в выписке данных операций нет. Они появляются, когда транзакция будет обработана, снята блокировка? Где посмотреть, заблокирована ли операция или нет?
archvile
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 12:55

Несколько раз пробовал снимать с "Ощадного" в выходные дни. 5 минут - и деньги на "Ультре" (в течение последних пары месяцев).
Но я редко это это делаю, скажем так, не каждую неделю...
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 13:36

  Son of Sun написав:Всем возместили ошибочно насчитанную плату за якобы неактивированный пуш (в моем случае - неактивированная карта, на нее начислили сначала 15 грн, потом 60 грн.)?

Son of Sun, добрый день. Списание платы за Альфа-Чек по не активированной карте не является ошибкой. Запросы компенсации рассматриваются в индивидуальном порядке.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 16:08

Alfa_Bank почему не отвечаете на вопросы в ЛС?
kostya77
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 16:19

  Alfa_Bank написав:Списание платы за Альфа-Чек по не активированной карте не является ошибкой...

:shock: :shock: :shock:

Така от ... малята (С) :roll:
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ramaz
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 19:28

В переліку операцій за рахунком є така "Комісійні доходи по ПК фіз.осіб за обслуговування неактивного рахунку". Неактивний рахунок, що це?
novichok
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Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 08:22

  Искатель написав:Несколько раз пробовал снимать с "Ощадного" в выходные дни. 5 минут - и деньги на "Ультре" (в течение последних пары месяцев).
Но я редко это это делаю, скажем так, не каждую неделю...

Уточните время, пожалуйста, когда Вам это удавалось.
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 10:10

  ramaz написав:
  Alfa_Bank написав:Списание платы за Альфа-Чек по не активированной карте не является ошибкой...

:shock: :shock: :shock:
Така от ... малята (С) :roll:


Ответ такой, что при подписании договора автоматом активируется Альфачек, за который нужно платить денех. Почему не пуши? Или мне не нужен этот сервис вообще.

Слишком много насобиралось таких неприятных мелочей от Альфы. Как уже писали, все условия он трактует в свою пользу.
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 10:11

  novichok написав:В переліку операцій за рахунком є така "Комісійні доходи по ПК фіз.осіб за обслуговування неактивного рахунку". Неактивний рахунок, що це?

"14. Неактивний Рахунок ЕПЗ – це Рахунок ЕПЗ, по якому більше ніж 180 календарних днів від дати останнього робочого дня поточного
місяця, не здійснювали фінансові операції по рахунку ЕПЗ. Якщо в день списання комісії залишок на рахунку ЕПЗ, нижче комісії
вказаної у тарифах, то комісія встановлюється та списується в межах залишку особистих коштів на Рахунку ЕПЗ."
Son of Sun
 
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З нами з: 25.04.14
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