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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 09 чер, 2018 12:22
kreuz написав: Искатель написав:
Несколько раз пробовал снимать с "Ощадного" в выходные дни. 5 минут - и деньги на "Ультре" (в течение последних пары месяцев).
Но я редко это это делаю, скажем так, не каждую неделю...
Уточните время, пожалуйста, когда Вам это удавалось.
5:00-22:00 пока ещё работает. Но доверия нет.
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Додано: Суб 09 чер, 2018 13:52
Son of Sun написав:
"14. Неактивний Рахунок ЕПЗ – це Рахунок ЕПЗ, по якому більше ніж 180 календарних днів від дати останнього робочого дня поточного
місяця, не здійснювали фінансові операції по рахунку ЕПЗ. Якщо в день списання комісії залишок на рахунку ЕПЗ, нижче комісії
вказаної у тарифах, то комісія встановлюється та списується в межах залишку особистих коштів на Рахунку ЕПЗ."
А если пополнить счёт,то комиссия спишется за все предыдущие месяцы?
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Додано: Суб 09 чер, 2018 13:53
kreuz написав: Искатель написав:
Несколько раз пробовал снимать с "Ощадного" в выходные дни. 5 минут - и деньги на "Ультре" (в течение последних пары месяцев).
Но я редко это это делаю, скажем так, не каждую неделю...
Уточните время, пожалуйста, когда Вам это удавалось.
седня в 10 утра спокойно вытащил с ощадного на комфорт.
видать сервис только ночью клинит.
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