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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5684568556865687

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 898
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
191
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
144
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
140
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
248
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 898
Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 12:22

Re: Альфа-Банк

kreuz написав:
  Искатель написав:Несколько раз пробовал снимать с "Ощадного" в выходные дни. 5 минут - и деньги на "Ультре" (в течение последних пары месяцев).
Но я редко это это делаю, скажем так, не каждую неделю...

Уточните время, пожалуйста, когда Вам это удавалось.
5:00-22:00 пока ещё работает. Но доверия нет.
Свинорыл 80lvl
cdj2
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 13:52

  Son of Sun написав:"14. Неактивний Рахунок ЕПЗ – це Рахунок ЕПЗ, по якому більше ніж 180 календарних днів від дати останнього робочого дня поточного
місяця, не здійснювали фінансові операції по рахунку ЕПЗ. Якщо в день списання комісії залишок на рахунку ЕПЗ, нижче комісії
вказаної у тарифах, то комісія встановлюється та списується в межах залишку особистих коштів на Рахунку ЕПЗ."

А если пополнить счёт,то комиссия спишется за все предыдущие месяцы?
novichok
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Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 13:53

  kreuz написав:
  Искатель написав:Несколько раз пробовал снимать с "Ощадного" в выходные дни. 5 минут - и деньги на "Ультре" (в течение последних пары месяцев).
Но я редко это это делаю, скажем так, не каждую неделю...

Уточните время, пожалуйста, когда Вам это удавалось.

седня в 10 утра спокойно вытащил с ощадного на комфорт.
видать сервис только ночью клинит.
mephala
 
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