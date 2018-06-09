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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5685568656875688>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 898
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
191
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
144
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
140
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
248
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 898
Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 12:22

Re: Альфа-Банк

kreuz написав:
  Искатель написав:Несколько раз пробовал снимать с "Ощадного" в выходные дни. 5 минут - и деньги на "Ультре" (в течение последних пары месяцев).
Но я редко это это делаю, скажем так, не каждую неделю...

Уточните время, пожалуйста, когда Вам это удавалось.
5:00-22:00 пока ещё работает. Но доверия нет.
Свинорыл 80lvl
cdj2
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 13:52

  Son of Sun написав:"14. Неактивний Рахунок ЕПЗ – це Рахунок ЕПЗ, по якому більше ніж 180 календарних днів від дати останнього робочого дня поточного
місяця, не здійснювали фінансові операції по рахунку ЕПЗ. Якщо в день списання комісії залишок на рахунку ЕПЗ, нижче комісії
вказаної у тарифах, то комісія встановлюється та списується в межах залишку особистих коштів на Рахунку ЕПЗ."

А если пополнить счёт,то комиссия спишется за все предыдущие месяцы?
novichok
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Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 13:53

  kreuz написав:
  Искатель написав:Несколько раз пробовал снимать с "Ощадного" в выходные дни. 5 минут - и деньги на "Ультре" (в течение последних пары месяцев).
Но я редко это это делаю, скажем так, не каждую неделю...

Уточните время, пожалуйста, когда Вам это удавалось.

седня в 10 утра спокойно вытащил с ощадного на комфорт.
видать сервис только ночью клинит.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 14:35

Re: Альфа-Банк

mephala написав:
  kreuz написав:
  Искатель написав:Несколько раз пробовал снимать с "Ощадного" в выходные дни. 5 минут - и деньги на "Ультре" (в течение последних пары месяцев).
Но я редко это это делаю, скажем так, не каждую неделю...

Уточните время, пожалуйста, когда Вам это удавалось.

седня в 10 утра спокойно вытащил с ощадного на комфорт.
видать сервис только ночью клинит.

Он имхо не работает когда идут технологические работы в операционной дне банка из-за невозможности формирования документов в это время. Сделать так что бы клиент этого не почувствовал не вистачило хисту.
Aps
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Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 15:00

Re: Альфа-Банк

  Aps написав:Он имхо не работает когда идут технологические работы в операционной дне банка из-за невозможности формирования документов в это время. Сделать так что бы клиент этого не почувствовал не вистачило хисту.

судя по моей практике - так оно и есть, на выходных ни разу не столкнулся с проблемой снятия с ощадного на карту, а вот в рабочие дни в период времени с 19 часов до 23 часов - было несколько раз когда не смог перевести деньги с ощадного на карту...
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 18:12

Re: Альфа-Банк

Вопрос к знатокам,

РД 17 числа. Сделал покупку, например, 10го. Предложило рассрочку с кодом до 25 го числа. Если я отправлю код для рассрочки 18 го числа, перед этим погасив всё в 0, чтобы не платить 60 грн, то дадут ли рассрочку, если я точно в минусе по проводкам?

Вроде уже было такое и сразу пришла смс с отказом. Типа нельзя покупку из предыдущего РП переносить на следующий.

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renegade
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 18:37

Re: Альфа-Банк

renegade написав:Вопрос к знатокам,

РД 17 числа. Сделал покупку, например, 10го. Предложило рассрочку с кодом до 25 го числа. Если я отправлю код для рассрочки 18 го числа, перед этим погасив всё в 0, чтобы не платить 60 грн, то дадут ли рассрочку, если я точно в минусе по проводкам?



Ну вы же в ноль хотите выйти. На что тогда рассрочку предоставлять если сумма при этом будет погашена?
Aps
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Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 18:49

У одного меня в этом месяце до сих пор не сняло 20-ку за Ультру?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 18:52

  Vorlon написав:У одного меня в этом месяце до сих пор не сняло 20-ку за Ультру?

Я по 1 яйцу три раза в нед. покупаю :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 19:00

clientage
Мне лень такой хер... страдать :oops: Только чип истирать :mrgreen:
Vorlon
 
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