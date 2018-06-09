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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5685568656875688

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 898
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
191
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
144
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
140
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
248
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 898
Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 19:09

  Vorlon написав:clientage
Мне лень такой хер... страдать :oops: Только чип истирать :mrgreen:

А если краску на клавиатуре стирать в пользу Воли, интернета-телефона, то это не пойдет в зачет?
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 19:23

  guntherhouse777 написав:А если краску на клавиатуре стирать в пользу Воли, интернета-телефона, то это не пойдет в зачет?

Как по мне, лучше заплатить уже тот полтинник за Комфорт, и забыть об этой проблеме. С тех пор, как стали химичить с курсами за границей, смысла в пакетных картах вообще ноль, и нужны они только как счет для снятий и пополнений.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлень: 3039
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  #<1 ... 5685568656875688
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