А если краску на клавиатуре стирать в пользу Воли, интернета-телефона, то это не пойдет в зачет?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 09 чер, 2018 19:09
Додано: Суб 09 чер, 2018 19:23
Как по мне, лучше заплатить уже тот полтинник за Комфорт, и забыть об этой проблеме. С тех пор, как стали химичить с курсами за границей, смысла в пакетных картах вообще ноль, и нужны они только как счет для снятий и пополнений.
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