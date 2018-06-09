RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5685568656875688

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 898
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
191
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
144
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
140
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
248
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 898
Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 19:09

  Vorlon написав:clientage
Мне лень такой хер... страдать :oops: Только чип истирать :mrgreen:

А если краску на клавиатуре стирать в пользу Воли, интернета-телефона, то это не пойдет в зачет?
guntherhouse777
 
Повідомлень: 3262
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 226 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 19:23

  guntherhouse777 написав:А если краску на клавиатуре стирать в пользу Воли, интернета-телефона, то это не пойдет в зачет?

Как по мне, лучше заплатить уже тот полтинник за Комфорт, и забыть об этой проблеме. С тех пор, как стали химичить с курсами за границей, смысла в пакетных картах вообще ноль, и нужны они только как счет для снятий и пополнений.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3039
З нами з: 06.01.12
Подякував: 52 раз.
Подякували: 175 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 20:29

  kreuz написав:
  Искатель написав:Несколько раз пробовал снимать с "Ощадного" в выходные дни. 5 минут - и деньги на "Ультре" (в течение последних пары месяцев).
Но я редко это это делаю, скажем так, не каждую неделю...

Уточните время, пожалуйста, когда Вам это удавалось.

Также в выходные не наблюдал проблем, но очень редко пользуюсь сбером в выходные или не опер время. Специально сейчас протестил в 21-24 скинул со сбера на ультру в 21-25 пришла СМС (в вайбер) про зачисление. Не совсем он-лайн, но тоже не плохо.
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4409
З нами з: 20.01.15
Подякував: 279 раз.
Подякували: 411 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 12:26

  Flamingo написав:Спасибо за советы/ответы. Для себя решил поэкспериментировать - загашу долг сегодня, а подамся на рассрочку завтра. Дадут - хорошо, не дадут - будет опыт.

Итак отписываюсь о результатах - сегодня пришло СМС - рассрочка активирована. Хотя если честно я сомневался в успехе данной операции.
Для того чтобы не искать мою ситуацию на форуме выше - вот ее краткое изложение:
В четверг пришлось оплатить Максимкой заправку на ОККО на сумму >1кГрн, после чего пришло смс приглашение на рассрочку. Но в пятницу мне надо было гасить сумму >4кГрн (истекало 25 дней после РД). Опасался, что этот платеж посчитают "за свои" и не дадут рассрочку. Поэтому вначале загасился в четверг и дождался чтобы сумма погашения точно провелась. А в пятницу отправил смс на активацию рассрочки (в этот момент сумма оплаты на ОККО по счету все еще числилась в холде, т.е. по счету еще не провелась). Несколько настораживало, что в ответ не пришло никакого смс (типа "заявка принята - о результате уведомим позже"). Но сегодня все пришло уже с подтверждением активации. Ну и сумма по счету получается провелась (хотя в выписке числится проведеной завтрашним т.е. 11 числом).
В общем вот такой мой успешный опыт активации рассрочки при погашении долга по карте.
Востаннє редагувалось Flamingo в Нед 10 чер, 2018 12:43, всього редагувалось 1 раз.
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 523
З нами з: 20.03.15
Подякував: 22 раз.
Подякували: 136 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 12:33

Re: Альфа-Банк

  Flamingo написав:В четверг пришлось оплатить заправку на ОККО

Т.е. кроме всего прочего вы выяснили, шо покупка на той АЗС проводится по счету не ранее 2го раб. дн. :idea:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 24562
З нами з: 08.12.07
Подякував: 1964 раз.
Подякували: 2757 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 12:33

Re: Альфа-Банк

  Flamingo написав:В четверг пришлось оплатить заправку на ОККО

Т.е. кроме всего прочего вы выяснили, шо покупка на той АЗС проводится по счету не ранее 2го раб. дн. :idea:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 24562
З нами з: 08.12.07
Подякував: 1964 раз.
Подякували: 2757 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 12:45

  clientage написав:
  Flamingo написав:В четверг пришлось оплатить заправку на ОККО

Т.е. кроме всего прочего вы выяснили, шо покупка на той АЗС проводится по счету не ранее 2го раб. дн. :idea:

Ну да. Притом что заправлялся довольно рано утром (до 9 утра точно)
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 523
З нами з: 20.03.15
Подякував: 22 раз.
Подякували: 136 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5685568656875688
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: kostya77, Lost, Surfer і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Райффайзен Банк Аваль 1 ... 566, 567, 568
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 13:30
5670 1368939
Переглянути останнє повідомлення
Суб 09 чер, 2018 22:49
-VICTOR-
Укрсоцбанк Альфа-Групп 1 ... 945, 946, 947
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 15:05
9461 1827659
Переглянути останнє повідомлення
Суб 09 чер, 2018 21:35
uaprofi
Идея Банк 1 ... 1507, 1508, 1509
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
15088 2146214
Переглянути останнє повідомлення
Суб 09 чер, 2018 19:56
Stas567

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (7099)
10.06.2018 14:56
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.