Додано: Нед 10 чер, 2018 12:26

Flamingo написав: Спасибо за советы/ответы. Для себя решил поэкспериментировать - загашу долг сегодня, а подамся на рассрочку завтра. Дадут - хорошо, не дадут - будет опыт.

Спасибо за советы/ответы. Для себя решил поэкспериментировать - загашу долг сегодня, а подамся на рассрочку завтра. Дадут - хорошо, не дадут - будет опыт.

Итак отписываюсь о результатах - сегодня пришло СМС - рассрочка активирована. Хотя если честно я сомневался в успехе данной операции.Для того чтобы не искать мою ситуацию на форуме выше - вот ее краткое изложение:В четверг пришлось оплатить Максимкой заправку на ОККО на сумму >1кГрн, после чего пришло смс приглашение на рассрочку. Но в пятницу мне надо было гасить сумму >4кГрн (истекало 25 дней после РД). Опасался, что этот платеж посчитают "за свои" и не дадут рассрочку. Поэтому вначале загасился в четверг и дождался чтобы сумма погашения точно провелась. А в пятницу отправил смс на активацию рассрочки (в этот момент сумма оплаты на ОККО по счету все еще числилась в холде, т.е. по счету еще не провелась). Несколько настораживало, что в ответ не пришло никакого смс (типа "заявка принята - о результате уведомим позже"). Но сегодня все пришло уже с подтверждением активации. Ну и сумма по счету получается провелась (хотя в выписке числится проведеной завтрашним т.е. 11 числом).В общем вот такой мой успешный опыт активации рассрочки при погашении долга по карте.