А если краску на клавиатуре стирать в пользу Воли, интернета-телефона, то это не пойдет в зачет?
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 09 чер, 2018 19:09
Додано: Суб 09 чер, 2018 19:23
Как по мне, лучше заплатить уже тот полтинник за Комфорт, и забыть об этой проблеме. С тех пор, как стали химичить с курсами за границей, смысла в пакетных картах вообще ноль, и нужны они только как счет для снятий и пополнений.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
Додано: Суб 09 чер, 2018 20:29
Также в выходные не наблюдал проблем, но очень редко пользуюсь сбером в выходные или не опер время. Специально сейчас протестил в 21-24 скинул со сбера на ультру в 21-25 пришла СМС (в вайбер) про зачисление. Не совсем он-лайн, но тоже не плохо.
Додано: Нед 10 чер, 2018 12:26
Итак отписываюсь о результатах - сегодня пришло СМС - рассрочка активирована. Хотя если честно я сомневался в успехе данной операции.
Для того чтобы не искать мою ситуацию на форуме выше - вот ее краткое изложение:
В четверг пришлось оплатить Максимкой заправку на ОККО на сумму >1кГрн, после чего пришло смс приглашение на рассрочку. Но в пятницу мне надо было гасить сумму >4кГрн (истекало 25 дней после РД). Опасался, что этот платеж посчитают "за свои" и не дадут рассрочку. Поэтому вначале загасился в четверг и дождался чтобы сумма погашения точно провелась. А в пятницу отправил смс на активацию рассрочки (в этот момент сумма оплаты на ОККО по счету все еще числилась в холде, т.е. по счету еще не провелась). Несколько настораживало, что в ответ не пришло никакого смс (типа "заявка принята - о результате уведомим позже"). Но сегодня все пришло уже с подтверждением активации. Ну и сумма по счету получается провелась (хотя в выписке числится проведеной завтрашним т.е. 11 числом).
В общем вот такой мой успешный опыт активации рассрочки при погашении долга по карте.
Востаннє редагувалось Flamingo в Нед 10 чер, 2018 12:43, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 10 чер, 2018 12:33
Re: Альфа-Банк
Т.е. кроме всего прочего вы выяснили, шо покупка на той АЗС проводится по счету не ранее 2го раб. дн.
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 10 чер, 2018 12:33
Re: Альфа-Банк
Т.е. кроме всего прочего вы выяснили, шо покупка на той АЗС проводится по счету не ранее 2го раб. дн.
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 10 чер, 2018 12:45
|