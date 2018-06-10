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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5686568756885689>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 898
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
191
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
144
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
140
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
248
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 898
Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 20:29

  kreuz написав:
  Искатель написав:Несколько раз пробовал снимать с "Ощадного" в выходные дни. 5 минут - и деньги на "Ультре" (в течение последних пары месяцев).
Но я редко это это делаю, скажем так, не каждую неделю...

Уточните время, пожалуйста, когда Вам это удавалось.

Также в выходные не наблюдал проблем, но очень редко пользуюсь сбером в выходные или не опер время. Специально сейчас протестил в 21-24 скинул со сбера на ультру в 21-25 пришла СМС (в вайбер) про зачисление. Не совсем он-лайн, но тоже не плохо.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 12:26

  Flamingo написав:Спасибо за советы/ответы. Для себя решил поэкспериментировать - загашу долг сегодня, а подамся на рассрочку завтра. Дадут - хорошо, не дадут - будет опыт.

Итак отписываюсь о результатах - сегодня пришло СМС - рассрочка активирована. Хотя если честно я сомневался в успехе данной операции.
Для того чтобы не искать мою ситуацию на форуме выше - вот ее краткое изложение:
В четверг пришлось оплатить Максимкой заправку на ОККО на сумму >1кГрн, после чего пришло смс приглашение на рассрочку. Но в пятницу мне надо было гасить сумму >4кГрн (истекало 25 дней после РД). Опасался, что этот платеж посчитают "за свои" и не дадут рассрочку. Поэтому вначале загасился в четверг и дождался чтобы сумма погашения точно провелась. А в пятницу отправил смс на активацию рассрочки (в этот момент сумма оплаты на ОККО по счету все еще числилась в холде, т.е. по счету еще не провелась). Несколько настораживало, что в ответ не пришло никакого смс (типа "заявка принята - о результате уведомим позже"). Но сегодня все пришло уже с подтверждением активации. Ну и сумма по счету получается провелась (хотя в выписке числится проведеной завтрашним т.е. 11 числом).
В общем вот такой мой успешный опыт активации рассрочки при погашении долга по карте.
Востаннє редагувалось Flamingo в Нед 10 чер, 2018 12:43, всього редагувалось 1 раз.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 12:33

Re: Альфа-Банк

  Flamingo написав:В четверг пришлось оплатить заправку на ОККО

Т.е. кроме всего прочего вы выяснили, шо покупка на той АЗС проводится по счету не ранее 2го раб. дн. :idea:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 12:33

Re: Альфа-Банк

  Flamingo написав:В четверг пришлось оплатить заправку на ОККО

Т.е. кроме всего прочего вы выяснили, шо покупка на той АЗС проводится по счету не ранее 2го раб. дн. :idea:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 12:45

  clientage написав:
  Flamingo написав:В четверг пришлось оплатить заправку на ОККО

Т.е. кроме всего прочего вы выяснили, шо покупка на той АЗС проводится по счету не ранее 2го раб. дн. :idea:

Ну да. Притом что заправлялся довольно рано утром (до 9 утра точно)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 20:36

  Alfa_Bank написав:
  Son of Sun написав:Всем возместили ошибочно насчитанную плату за якобы неактивированный пуш (в моем случае - неактивированная карта, на нее начислили сначала 15 грн, потом 60 грн.)?

Son of Sun, добрый день. Списание платы за Альфа-Чек по не активированной карте не является ошибкой. Запросы компенсации рассматриваются в индивидуальном порядке.

Здравствуйте Alfa_Bank!
Прошу пояснить такой момент. Допустим, что я заказала доп. карту, она была выпущена и передана в отделение. В этом промежутке проходит день биллинга и вот тут вопрос - возьмут ли с меня плату за альфа-чек и соответственно плату за рко, если карта даже еще не получена или все-таки не возьмут? Спасибо
ps прошу продублировать ответ в личку
Кассандра
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Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 21:38

Кассандра

если к ней альфа чек подключен то возьмут.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 04:42

  IMPRINTER написав:Кассандра

если к ней альфа чек подключен то возьмут.

И даже смс приходят с ее номером.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 07:55

Уважаемые свинорылы "Альфабанка"!
Скажите, не проводил ли кто-то сравнительного анализа, чем лучше платить на АЗС в ближайшее время:
- "Максимум-Ворлд" от "Альфабанка", получить 3% кэшбэка грязными (т.е. 2,415% чистыми)+ оформить рассрочку на 3 месяца;
- Б5 от "Таскомбанка" и получить 4% кэшбэка чистыми?
Интересует сравнение именно этих двух вариантов.
Огромное спасибо заранее!
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 08:18

Re: Альфа-Банк

  Bobb написав:В мене не пройшла оплата проїзду в метро через Google Pay

Четвертий день не проходять оплати в метро карткою "Еко-Максимум" через Google Pay.
Оплати у всіх інших місцях цією ж карткою, через цей же Google Pay, цим же телефоном - проходять без проблем.
Оплати в метро через Google Pay іншими картами теж проходять без проблем.
Ніхто не помічав подібних проблем?
Bobb
 
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