Также в выходные не наблюдал проблем, но очень редко пользуюсь сбером в выходные или не опер время. Специально сейчас протестил в 21-24 скинул со сбера на ультру в 21-25 пришла СМС (в вайбер) про зачисление. Не совсем он-лайн, но тоже не плохо.
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Додано: Суб 09 чер, 2018 20:29
Также в выходные не наблюдал проблем, но очень редко пользуюсь сбером в выходные или не опер время. Специально сейчас протестил в 21-24 скинул со сбера на ультру в 21-25 пришла СМС (в вайбер) про зачисление. Не совсем он-лайн, но тоже не плохо.
Додано: Нед 10 чер, 2018 12:26
Итак отписываюсь о результатах - сегодня пришло СМС - рассрочка активирована. Хотя если честно я сомневался в успехе данной операции.
Для того чтобы не искать мою ситуацию на форуме выше - вот ее краткое изложение:
В четверг пришлось оплатить Максимкой заправку на ОККО на сумму >1кГрн, после чего пришло смс приглашение на рассрочку. Но в пятницу мне надо было гасить сумму >4кГрн (истекало 25 дней после РД). Опасался, что этот платеж посчитают "за свои" и не дадут рассрочку. Поэтому вначале загасился в четверг и дождался чтобы сумма погашения точно провелась. А в пятницу отправил смс на активацию рассрочки (в этот момент сумма оплаты на ОККО по счету все еще числилась в холде, т.е. по счету еще не провелась). Несколько настораживало, что в ответ не пришло никакого смс (типа "заявка принята - о результате уведомим позже"). Но сегодня все пришло уже с подтверждением активации. Ну и сумма по счету получается провелась (хотя в выписке числится проведеной завтрашним т.е. 11 числом).
В общем вот такой мой успешный опыт активации рассрочки при погашении долга по карте.
Востаннє редагувалось Flamingo в Нед 10 чер, 2018 12:43, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 10 чер, 2018 12:33
Re: Альфа-Банк
Т.е. кроме всего прочего вы выяснили, шо покупка на той АЗС проводится по счету не ранее 2го раб. дн.
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 10 чер, 2018 12:33
Re: Альфа-Банк
Т.е. кроме всего прочего вы выяснили, шо покупка на той АЗС проводится по счету не ранее 2го раб. дн.
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 10 чер, 2018 12:45
Додано: Нед 10 чер, 2018 20:36
Здравствуйте Alfa_Bank!
Прошу пояснить такой момент. Допустим, что я заказала доп. карту, она была выпущена и передана в отделение. В этом промежутке проходит день биллинга и вот тут вопрос - возьмут ли с меня плату за альфа-чек и соответственно плату за рко, если карта даже еще не получена или все-таки не возьмут? Спасибо
ps прошу продублировать ответ в личку
Додано: Нед 10 чер, 2018 21:38
Кассандра
если к ней альфа чек подключен то возьмут.
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Додано: Пон 11 чер, 2018 04:42
И даже смс приходят с ее номером.
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Пон 11 чер, 2018 07:55
Уважаемые свинорылы "Альфабанка"!
Скажите, не проводил ли кто-то сравнительного анализа, чем лучше платить на АЗС в ближайшее время:
- "Максимум-Ворлд" от "Альфабанка", получить 3% кэшбэка грязными (т.е. 2,415% чистыми)+ оформить рассрочку на 3 месяца;
- Б5 от "Таскомбанка" и получить 4% кэшбэка чистыми?
Интересует сравнение именно этих двух вариантов.
Огромное спасибо заранее!
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: Пон 11 чер, 2018 08:18
Re: Альфа-Банк
Четвертий день не проходять оплати в метро карткою "Еко-Максимум" через Google Pay.
Оплати у всіх інших місцях цією ж карткою, через цей же Google Pay, цим же телефоном - проходять без проблем.
Оплати в метро через Google Pay іншими картами теж проходять без проблем.
Ніхто не помічав подібних проблем?
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