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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5686568756885689

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 898
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
191
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
144
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
140
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
248
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 898
Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 08:27

Алла Балувана

Алла оказалась непростой девкой, как то несколько лет назад получил карту погорельца в Альфе и начал свое сотрудничиство с банкой. Всякое было за это время и хорошее, как то оплата любых платежей без комисий или снятие денег в любых банкоматах, и не очень, когда приходилось даже жаловаться. Но и тогда Алла с честью вышла из ситуации, а часики с фирменным логотипом до сих пор украшают мой стол. С самого того момента раз в месяц Алла прозванивала меня в попытках продать мне кредитку, но я отказывал. Но вот я решился, оформил заявку в интернете, подготовил все данные и стал ждать. Три раза звонили мне представители Аллы, задавали мне такие вопросы о которых я ранее и не слышал, в общем узнали все что хотели. Я был спокоен, на моей карте все эти годы лежали суммы в районе 100к, я регулярно пользуюсь интернет сервисами банка, я даже зп получаю через родственичка, укрсоц, ну прям идеальный кандидат на карту максимум, так я думал. Но нет, отказ. Я в принципе не против, на то воля Аллы и ее право, но то что отеаз прийдет, в момент моего общения с оператором, который распрашиаювает меня про кодовое слово и уже после смс с отказом говорит о том сколько стоит смс информирование и как я могу получить карточку от курьера, ну выглядит, как то не очень уважительно. Но что я могу сделать? Разве что вывести свои деньги из банки, ну и попросить так боьше не делать.
ukr0014959
 
Повідомлень: 74
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 08:35

Re: Альфа-Банк

  ukr0014959 написав:раз в месяц Алла прозванивала меня в попытках продать мне кредитку, но я отказывал. Но вот я решился, оформил заявку в интернете...
...на моей карте все эти годы лежали суммы в районе 100к, я регулярно пользуюсь интернет сервисами банка ...
Но нет, отказ

Помітив таку тенденцію останнім часом, що банки не дають кредитки "багатіям" - мене теж мій "рідний" банк бортанув при схожих з вами умовах. А от Альфа-Банк (де немає, ніколи не було і, швидше за все - і не буде нічого) - будь-ласка, забирайте свої кредитки, незнайома людина із вулиці, користуйтесь на здоров'я...
Bobb
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 08:37

ukr0014959
ИМХО лучше идти в отделение заказывать карту. Так проще общаться.
Ну а отказ вам прислал не менеджер а автоматическая система куда менеджер вносит данные. Я когда был в отделении то ответил на все вопросы и она мне сказала - теперь ждем. Через несколько минут пришел результат от системы что все ОК.
Причем как оказалось менеджер даже не ставит сумму какую желает клиент - система сама решает кому сколько налить. И менеджер не в силах на это повлиять.
mephala
 
Повідомлень: 3076
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 08:47

Re: Альфа-Банк

Aps написав:
renegade написав:Вопрос к знатокам,

РД 17 числа. Сделал покупку, например, 10го. Предложило рассрочку с кодом до 25 го числа. Если я отправлю код для рассрочки 18 го числа, перед этим погасив всё в 0, чтобы не платить 60 грн, то дадут ли рассрочку, если я точно в минусе по проводкам?



Ну вы же в ноль хотите выйти. На что тогда рассрочку предоставлять если сумма при этом будет погашена?


После РД снимутся платежи за активные рассрочки и карта будет в большем минусе чем планируемая рассрочка.
renegade
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 08:58

  renegade написав:
Aps написав:
renegade написав:Вопрос к знатокам,

РД 17 числа. Сделал покупку, например, 10го. Предложило рассрочку с кодом до 25 го числа. Если я отправлю код для рассрочки 18 го числа, перед этим погасив всё в 0, чтобы не платить 60 грн, то дадут ли рассрочку, если я точно в минусе по проводкам?



Ну вы же в ноль хотите выйти. На что тогда рассрочку предоставлять если сумма при этом будет погашена?


После РД снимутся платежи за активные рассрочки и карта будет в большем минусе чем планируемая рассрочка.


Будет в минусе никто и не спорит, но саму покупку от 10-го числа то вы уже погасите выходя в ноль в РД.
Aps
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