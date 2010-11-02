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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 11 чер, 2018 08:27
Алла Балувана
Алла оказалась непростой девкой, как то несколько лет назад получил карту погорельца в Альфе и начал свое сотрудничиство с банкой. Всякое было за это время и хорошее, как то оплата любых платежей без комисий или снятие денег в любых банкоматах, и не очень, когда приходилось даже жаловаться. Но и тогда Алла с честью вышла из ситуации, а часики с фирменным логотипом до сих пор украшают мой стол. С самого того момента раз в месяц Алла прозванивала меня в попытках продать мне кредитку, но я отказывал. Но вот я решился, оформил заявку в интернете, подготовил все данные и стал ждать. Три раза звонили мне представители Аллы, задавали мне такие вопросы о которых я ранее и не слышал, в общем узнали все что хотели. Я был спокоен, на моей карте все эти годы лежали суммы в районе 100к, я регулярно пользуюсь интернет сервисами банка, я даже зп получаю через родственичка, укрсоц, ну прям идеальный кандидат на карту максимум, так я думал. Но нет, отказ. Я в принципе не против, на то воля Аллы и ее право, но то что отеаз прийдет, в момент моего общения с оператором, который распрашиаювает меня про кодовое слово и уже после смс с отказом говорит о том сколько стоит смс информирование и как я могу получить карточку от курьера, ну выглядит, как то не очень уважительно. Но что я могу сделать? Разве что вывести свои деньги из банки, ну и попросить так боьше не делать.
Додано: Пон 11 чер, 2018 08:35
Re: Альфа-Банк
Помітив таку тенденцію останнім часом, що банки не дають кредитки "багатіям" - мене теж мій "рідний" банк бортанув при схожих з вами умовах. А от Альфа-Банк (де немає, ніколи не було і, швидше за все - і не буде нічого) - будь-ласка, забирайте свої кредитки, незнайома людина із вулиці, користуйтесь на здоров'я...
Додано: Пон 11 чер, 2018 08:37
ukr0014959
ИМХО лучше идти в отделение заказывать карту. Так проще общаться.
Ну а отказ вам прислал не менеджер а автоматическая система куда менеджер вносит данные. Я когда был в отделении то ответил на все вопросы и она мне сказала - теперь ждем. Через несколько минут пришел результат от системы что все ОК.
Причем как оказалось менеджер даже не ставит сумму какую желает клиент - система сама решает кому сколько налить. И менеджер не в силах на это повлиять.
Додано: Пон 11 чер, 2018 08:47
Re: Альфа-Банк
После РД снимутся платежи за активные рассрочки и карта будет в большем минусе чем планируемая рассрочка.
Додано: Пон 11 чер, 2018 08:58
Будет в минусе никто и не спорит, но саму покупку от 10-го числа то вы уже погасите выходя в ноль в РД.
Додано: Пон 11 чер, 2018 10:23
Додано: Пон 11 чер, 2018 10:40
валютные не нужны - у симы выгоднее и надежнее...
Додано: Пон 11 чер, 2018 10:42
Re: Альфа-Банк
Будет в минусе никто и не спорит, но саму покупку от 10-го числа то вы уже погасите выходя в ноль в РД.[/quote]Не понимаю почему.
Скажем так. На момент покупки на карте было -10000 грн. На момент отправки смс для активации рассрочки,18го числа, тоже будет -10000 грн. По идее для банка все равно какие движения были до активации рассрочки.
Вообще-то нужно пробовать.
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Додано: Пон 11 чер, 2018 10:54
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