Літо починається з гарних новин! Тепер Ви можете подорожувати не просто вигідно, а супервигідно
Спеціально для власників кредитних карток «Максимум» з 01.06.2018 р. діє додатковий кешбек до 25% для наступних категорій:
25% Duty Free
10% автобусні та залізничні квитки
3% авіаквитки
3% готелі, оренда авто, круїзні лінії
Тож насолоджуйтесь мандрами на повну, адже пропозиція діє до 31.08.2018 р. у межах України та за кордоном!
Только кнопка Офіційні правила акції - не активна. Хотелось бы почитать. Самолет через неделю- а там Duty Free, перелет в другой город, гостиница.