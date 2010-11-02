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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5687568856895690

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 898
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
191
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
144
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
140
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
248
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 898
Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 10:59

Re: Альфа-Банк

Суперпластик повертає до 25% кeшбeку!

Літо починається з гарних новин! Тепер Ви можете подорожувати не просто вигідно, а супервигідно ;)
Спеціально для власників кредитних карток «Максимум» з 01.06.2018 р. діє додатковий кешбек до 25% для наступних категорій:
25% Duty Free
10% автобусні та залізничні квитки
3% авіаквитки
3% готелі, оренда авто, круїзні лінії
Тож насолоджуйтесь мандрами на повну, адже пропозиція діє до 31.08.2018 р. у межах України та за кордоном!
Только кнопка Офіційні правила акції - не активна. Хотелось бы почитать. Самолет через неделю- а там Duty Free, перелет в другой город, гостиница.
https://alfabank.ua/about/press/superpl ... hbeku-2613
lel
 
Повідомлень: 1604
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