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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 56885689569056915692>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 898
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
191
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
144
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
140
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
248
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 898
Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 10:59

Re: Альфа-Банк

Суперпластик повертає до 25% кeшбeку!

Літо починається з гарних новин! Тепер Ви можете подорожувати не просто вигідно, а супервигідно ;)
Спеціально для власників кредитних карток «Максимум» з 01.06.2018 р. діє додатковий кешбек до 25% для наступних категорій:
25% Duty Free
10% автобусні та залізничні квитки
3% авіаквитки
3% готелі, оренда авто, круїзні лінії
Тож насолоджуйтесь мандрами на повну, адже пропозиція діє до 31.08.2018 р. у межах України та за кордоном!
Только кнопка Офіційні правила акції - не активна. Хотелось бы почитать. Самолет через неделю- а там Duty Free, перелет в другой город, гостиница.
https://alfabank.ua/about/press/superpl ... hbeku-2613
lel
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 11:28

  yuri1978 написав:валютные не нужны - у симы выгоднее и надежнее...

Валютные нужны, что бы хоть по два депозита в месяц забирать без комиссии.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 11:31

  renegade написав:Скажем так. На момент покупки на карте было -10000 грн. На момент отправки смс для активации рассрочки,18го числа, тоже будет -10000 грн. По идее для банка все равно какие движения были до активации рассрочки.

скажем так.
банк понимает что вы уже погасили оплату товара и ваша сумма долга то не за товар а по сумме выставленной в РД (фактически по рассрочкам).
давать рассрочку на рассрочку? я бы назвал это странным желанием.
ну а как сработает реально - то одним смузистам ведомо.
Востаннє редагувалось mephala в Пон 11 чер, 2018 11:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 11:33

  Кассандра написав:
  Alfa_Bank написав:
  Son of Sun написав:Всем возместили ошибочно насчитанную плату за якобы неактивированный пуш (в моем случае - неактивированная карта, на нее начислили сначала 15 грн, потом 60 грн.)?

Son of Sun, добрый день. Списание платы за Альфа-Чек по не активированной карте не является ошибкой. Запросы компенсации рассматриваются в индивидуальном порядке.

Здравствуйте Alfa_Bank!
Прошу пояснить такой момент. Допустим, что я заказала доп. карту, она была выпущена и передана в отделение. В этом промежутке проходит день биллинга и вот тут вопрос - возьмут ли с меня плату за альфа-чек и соответственно плату за рко, если карта даже еще не получена или все-таки не возьмут? Спасибо
ps прошу продублировать ответ в личку

Кассандра, добрый день. Возьмут. Проверка идет по статусу счета, а не карты.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 11:35

  ukr0014959 написав:Алла оказалась непростой девкой, как то несколько лет назад получил карту погорельца в Альфе и начал свое сотрудничиство с банкой. Всякое было за это время и хорошее, как то оплата любых платежей без комисий или снятие денег в любых банкоматах, и не очень, когда приходилось даже жаловаться. Но и тогда Алла с честью вышла из ситуации, а часики с фирменным логотипом до сих пор украшают мой стол. С самого того момента раз в месяц Алла прозванивала меня в попытках продать мне кредитку, но я отказывал. Но вот я решился, оформил заявку в интернете, подготовил все данные и стал ждать. Три раза звонили мне представители Аллы, задавали мне такие вопросы о которых я ранее и не слышал, в общем узнали все что хотели. Я был спокоен, на моей карте все эти годы лежали суммы в районе 100к, я регулярно пользуюсь интернет сервисами банка, я даже зп получаю через родственичка, укрсоц, ну прям идеальный кандидат на карту максимум, так я думал. Но нет, отказ. Я в принципе не против, на то воля Аллы и ее право, но то что отеаз прийдет, в момент моего общения с оператором, который распрашиаювает меня про кодовое слово и уже после смс с отказом говорит о том сколько стоит смс информирование и как я могу получить карточку от курьера, ну выглядит, как то не очень уважительно. Но что я могу сделать? Разве что вывести свои деньги из банки, ну и попросить так боьше не делать.

ukr001495, добрый день. Предлагаю выяснить, в чем дело. Уточните, пожалуйста, в личке ваш ИНН.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 13:00

  Alfa_Bank написав:
  Кассандра написав:
  Alfa_Bank написав:Son of Sun, добрый день. Списание платы за Альфа-Чек по не активированной карте не является ошибкой. Запросы компенсации рассматриваются в индивидуальном порядке.

Здравствуйте Alfa_Bank!
Прошу пояснить такой момент. Допустим, что я заказала доп. карту, она была выпущена и передана в отделение. В этом промежутке проходит день биллинга и вот тут вопрос - возьмут ли с меня плату за альфа-чек и соответственно плату за рко, если карта даже еще не получена или все-таки не возьмут? Спасибо
ps прошу продублировать ответ в личку

Кассандра, добрый день. Возьмут. Проверка идет по статусу счета, а не карты.

А если по основной карте включены пуши, то тоже возьмут? Перевыпущенная допка лежит в отделении и забрать ее я пока не имею возможности :roll:
Кассандра
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 13:02

  Кассандра написав:А если по основной карте включены пуши, то тоже возьмут? Перевыпущенная допка лежит в отделении и забрать ее я пока не имею возможности

Ее можно активировать, прямо в МАБе, не зная номера. И, тут же выставить пуши в апликухе.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 13:04

Re: Альфа-Банк

Alfa_Bank
А можно прочитать полные условия по акции кешбек до 25%? На Биллбордах уже висит по всему Киеву, а официальных условий нет.
lel
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 13:13

Кстати, а разные акции как например
«Великі кешбеки» и «Не відкладай життя на завтра»
имеют общий лимит на кешбек в 500 грн или по каждой 500 грн? :)
adimka
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 13:20

  lel написав:Alfa_Bank
А можно прочитать полные условия по акции кешбек до 25%? На Биллбордах уже висит по всему Киеву, а официальных условий нет.


lel, добрый день. Конечно, ссылка на условия акции: https://alfabank.ua/creditcard/superpla ... s_2018.pdf.
Ваш предыдущий комментарий видела, занимаюсь этим вопросом. Как только исправят - отпишусь. Ожидайте, пожалуйста.
Alfa_Bank
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