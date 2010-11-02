ukr0014959 написав:

Алла оказалась непростой девкой, как то несколько лет назад получил карту погорельца в Альфе и начал свое сотрудничиство с банкой. Всякое было за это время и хорошее, как то оплата любых платежей без комисий или снятие денег в любых банкоматах, и не очень, когда приходилось даже жаловаться. Но и тогда Алла с честью вышла из ситуации, а часики с фирменным логотипом до сих пор украшают мой стол. С самого того момента раз в месяц Алла прозванивала меня в попытках продать мне кредитку, но я отказывал. Но вот я решился, оформил заявку в интернете, подготовил все данные и стал ждать. Три раза звонили мне представители Аллы, задавали мне такие вопросы о которых я ранее и не слышал, в общем узнали все что хотели. Я был спокоен, на моей карте все эти годы лежали суммы в районе 100к, я регулярно пользуюсь интернет сервисами банка, я даже зп получаю через родственичка, укрсоц, ну прям идеальный кандидат на карту максимум, так я думал. Но нет, отказ. Я в принципе не против, на то воля Аллы и ее право, но то что отеаз прийдет, в момент моего общения с оператором, который распрашиаювает меня про кодовое слово и уже после смс с отказом говорит о том сколько стоит смс информирование и как я могу получить карточку от курьера, ну выглядит, как то не очень уважительно. Но что я могу сделать? Разве что вывести свои деньги из банки, ну и попросить так боьше не делать.