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renegade написав:Скажем так. На момент покупки на карте было -10000 грн. На момент отправки смс для активации рассрочки,18го числа, тоже будет -10000 грн. По идее для банка все равно какие движения были до активации рассрочки.
скажем так. банк понимает что вы уже погасили оплату товара и ваша сумма долга то не за товар а по сумме выставленной в РД (фактически по рассрочкам). давать рассрочку на рассрочку? я бы назвал это странным желанием. ну а как сработает реально - то одним смузистам ведомо.
Востаннє редагувалось mephala в Пон 11 чер, 2018 11:33, всього редагувалось 1 раз.
Son of Sun написав:Всем возместили ошибочно насчитанную плату за якобы неактивированный пуш (в моем случае - неактивированная карта, на нее начислили сначала 15 грн, потом 60 грн.)?
Son of Sun, добрый день. Списание платы за Альфа-Чек по не активированной карте не является ошибкой. Запросы компенсации рассматриваются в индивидуальном порядке.
Здравствуйте Alfa_Bank! Прошу пояснить такой момент. Допустим, что я заказала доп. карту, она была выпущена и передана в отделение. В этом промежутке проходит день биллинга и вот тут вопрос - возьмут ли с меня плату за альфа-чек и соответственно плату за рко, если карта даже еще не получена или все-таки не возьмут? Спасибо ps прошу продублировать ответ в личку
Кассандра, добрый день. Возьмут. Проверка идет по статусу счета, а не карты.
ukr0014959 написав:Алла оказалась непростой девкой, как то несколько лет назад получил карту погорельца в Альфе и начал свое сотрудничиство с банкой. Всякое было за это время и хорошее, как то оплата любых платежей без комисий или снятие денег в любых банкоматах, и не очень, когда приходилось даже жаловаться. Но и тогда Алла с честью вышла из ситуации, а часики с фирменным логотипом до сих пор украшают мой стол. С самого того момента раз в месяц Алла прозванивала меня в попытках продать мне кредитку, но я отказывал. Но вот я решился, оформил заявку в интернете, подготовил все данные и стал ждать. Три раза звонили мне представители Аллы, задавали мне такие вопросы о которых я ранее и не слышал, в общем узнали все что хотели. Я был спокоен, на моей карте все эти годы лежали суммы в районе 100к, я регулярно пользуюсь интернет сервисами банка, я даже зп получаю через родственичка, укрсоц, ну прям идеальный кандидат на карту максимум, так я думал. Но нет, отказ. Я в принципе не против, на то воля Аллы и ее право, но то что отеаз прийдет, в момент моего общения с оператором, который распрашиаювает меня про кодовое слово и уже после смс с отказом говорит о том сколько стоит смс информирование и как я могу получить карточку от курьера, ну выглядит, как то не очень уважительно. Но что я могу сделать? Разве что вывести свои деньги из банки, ну и попросить так боьше не делать.
ukr001495, добрый день. Предлагаю выяснить, в чем дело. Уточните, пожалуйста, в личке ваш ИНН.
Alfa_Bank написав:Son of Sun, добрый день. Списание платы за Альфа-Чек по не активированной карте не является ошибкой. Запросы компенсации рассматриваются в индивидуальном порядке.
Здравствуйте Alfa_Bank! Прошу пояснить такой момент. Допустим, что я заказала доп. карту, она была выпущена и передана в отделение. В этом промежутке проходит день биллинга и вот тут вопрос - возьмут ли с меня плату за альфа-чек и соответственно плату за рко, если карта даже еще не получена или все-таки не возьмут? Спасибо ps прошу продублировать ответ в личку
Кассандра, добрый день. Возьмут. Проверка идет по статусу счета, а не карты.
А если по основной карте включены пуши, то тоже возьмут? Перевыпущенная допка лежит в отделении и забрать ее я пока не имею возможности