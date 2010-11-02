adimka, добрый день. Максимальная сумма cash-back за месяц, которую может получить клиент - 1 000 грн. (без вычета налогов)
Но не более чем по 500 грн по каждой из акций в месяц.
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Додано: Пон 11 чер, 2018 13:22
adimka, добрый день. Максимальная сумма cash-back за месяц, которую может получить клиент - 1 000 грн. (без вычета налогов)
Но не более чем по 500 грн по каждой из акций в месяц.
Додано: Пон 11 чер, 2018 13:26
Re: Альфа-Банк
Вопрос, Альфабанк запускает программу лояльности сейчас в тестовом режиме.
Будет ли миграция баллов с аналогичной программы лояльности Укрсоцбанка YoCard?
Додано: Пон 11 чер, 2018 13:36
Кассандра, все равно спишется. По умолчанию по карте подключается смс, клиенты самостоятельно меняют канал на Push. Вариант wig рабочий:
можете так сделать
Додано: Пон 11 чер, 2018 13:37
Re: Альфа-Банк
Все в дютифри- кешбек 25%!!! Максимальная сумма к выплате 500 грязными! Можно купить почти на 80 дол. Беру две карты с собой.
Выплачивают на каждый счёт по 500 грязными- проверено. Получил по двум кредиткам, с разными счетами- 700чистыми вместе.
Додано: Пон 11 чер, 2018 13:41
Додано: Пон 11 чер, 2018 13:43
Додано: Пон 11 чер, 2018 13:52
Re: Альфа-Банк
Хорошая у вас "Комфортная" миграция)
Накатал балов по Укрсоцбанку на 2 млн , и опапа миграция...все что накатал на Укрсоце некому не нужно уже(
Депозиты и остатки переводи на Альфу, а свои обязателсьва по программе лояльности - это уже пусть Укрсоцбанк разгребает.
Кстати там программа лояльности последние месяца умерла совсем. Баллы есть, а куда потратить нет.
Додано: Пон 11 чер, 2018 13:58
Кассандра
активируйте карту в ИБ
измените канал доставки на пуш в андроиде
и будет вам счастье
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Додано: Пон 11 чер, 2018 14:02
Re: Альфа-Банк
У меня завтра заканчивается депозит в Альфа-банке.
Позвонила девушка, "обрадовала", что ставки еще уменьшены, если на год то вроде 13,75%. Решила проверить, зашла на сайт - но там как было, так и осталось.
На год 14%, на 3 месяца 14,25%, если получать проценты ежемесячно. Пыталась узнать в колл-центре, там подтвердили информацию, но где посмотреть, не сказали.
Хотя по ссылке минимальная сумма 5 тыс. грн для получения 14, 25 - чтобы получить эти проценты надо положить 250 тыс. Слышу одно, вижу другое.
можно ответ?
З.Ы. Нашла, это они не успели поменять картинку на сайте, информация в новостях.
Буду забирать, проценты совсем неинтересные.
Пожалуйста, напомните, вроде депозит можно забрать сразу и без комиссий? Пойду поищу по коммам, но вдруг.
Востаннє редагувалось Hella в Пон 11 чер, 2018 14:20, всього редагувалось 1 раз.
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