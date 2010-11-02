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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5689569056915692>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 898
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
191
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
144
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
140
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
248
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 898
Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 13:22

  adimka написав:Кстати, а разные акции как например
«Великі кешбеки» и «Не відкладай життя на завтра»
имеют общий лимит на кешбек в 500 грн или по каждой 500 грн? :)


adimka, добрый день. Максимальная сумма cash-back за месяц, которую может получить клиент - 1 000 грн. (без вычета налогов)
Но не более чем по 500 грн по каждой из акций в месяц.
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 13:25

Alfa_Bank

По каждой из карт или на ИНН?
adimka
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 13:26

Re: Альфа-Банк

Вопрос, Альфабанк запускает программу лояльности сейчас в тестовом режиме.
Будет ли миграция баллов с аналогичной программы лояльности Укрсоцбанка YoCard?
Karat
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 13:36

  Кассандра написав:
  Alfa_Bank написав:
Кассандра, добрый день. Возьмут. Проверка идет по статусу счета, а не карты.

А если по основной карте включены пуши, то тоже возьмут? Перевыпущенная допка лежит в отделении и забрать ее я пока не имею возможности :roll:


Кассандра, все равно спишется. По умолчанию по карте подключается смс, клиенты самостоятельно меняют канал на Push. Вариант wig рабочий:
  wig написав:Ее можно активировать, прямо в МАБе, не зная номера. И, тут же выставить пуши в апликухе.

можете так сделать :-)
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 13:37

Re: Альфа-Банк

Все в дютифри- кешбек 25%!!! Максимальная сумма к выплате 500 грязными! Можно купить почти на 80 дол. Беру две карты с собой.
Выплачивают на каждый счёт по 500 грязными- проверено. Получил по двум кредиткам, с разными счетами- 700чистыми вместе.
lel
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 13:41

  adimka написав:Alfa_Bank

По каждой из карт или на ИНН?

adimka, по каждой карте.
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 13:43

  Karat написав:Вопрос, Альфабанк запускает программу лояльности сейчас в тестовом режиме.
Будет ли миграция баллов с аналогичной программы лояльности Укрсоцбанка YoCard?

Karat, добрый день. Нет, не будет.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 13:52

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:Karat, добрый день. Нет, не будет.

Хорошая у вас "Комфортная" миграция)
Накатал балов по Укрсоцбанку на 2 млн , и опапа миграция...все что накатал на Укрсоце некому не нужно уже(
Депозиты и остатки переводи на Альфу, а свои обязателсьва по программе лояльности - это уже пусть Укрсоцбанк разгребает.
Кстати там программа лояльности последние месяца умерла совсем. Баллы есть, а куда потратить нет.
Karat
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 13:58

Кассандра

активируйте карту в ИБ
измените канал доставки на пуш в андроиде
и будет вам счастье
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 14:02

Re: Альфа-Банк

У меня завтра заканчивается депозит в Альфа-банке.
Позвонила девушка, "обрадовала", что ставки еще уменьшены, если на год то вроде 13,75%. Решила проверить, зашла на сайт - но там как было, так и осталось.
https://alfabank.ua/upload/2AB_D_InfoLe ... _29.01.pdf

На год 14%, на 3 месяца 14,25%, если получать проценты ежемесячно. Пыталась узнать в колл-центре, там подтвердили информацию, но где посмотреть, не сказали.
Хотя по ссылке минимальная сумма 5 тыс. грн для получения 14, 25 - чтобы получить эти проценты надо положить 250 тыс. Слышу одно, вижу другое.

можно ответ?

З.Ы. Нашла, это они не успели поменять картинку на сайте, информация в новостях.
Буду забирать, проценты совсем неинтересные.

Пожалуйста, напомните, вроде депозит можно забрать сразу и без комиссий? Пойду поищу по коммам, но вдруг.
Востаннє редагувалось Hella в Пон 11 чер, 2018 14:20, всього редагувалось 1 раз.
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