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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5689569056915692

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 898
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
191
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
144
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
140
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
248
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 898
Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 14:07

Re: Альфа-Банк

  Искатель написав:"Максимум-Ворлд" от "Альфабанка", получить 3% кэшбэка грязными (т.е. 2,415% чистыми)+ оформить рассрочку на 3 месяца;

Для этого вар-та по моим возможностям выходит макс 5.61% уже чистыми

Зображення

Для талбички предполагалось шо:
РД+2 -- трата под рассрочку прошла через 2 дн. после РД -- эт оптимистичный прогноз;
РД-2 -- трата под рассрочку была за 2 дн. до РД -- пессимист. сценарий :)
10, 12, 14, 17 -- возможные %% на срочный депо
Следует заметить, шо квази-КБ от Рассрочки "начисляется" 3-мя частями, 1я порядка 2/3 суммы КБ(1..2мес), а на 2 остальные приходится порядка 1/3.
В то же время обычный КБ начисляется или в день проводки по счету или раз в мес, т.е. гораздо быстрее отдачи от Рассрочки.
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 14:12

Re: Альфа-Банк

А платежи сегодня ходят вообще или это я такой "счастливый"? В 11:30 создал внутрибанковский - до сих пор "Підтверджено"... :(
Asdушный
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 14:12

  Asdушный написав:А платежи сегодня ходят вообще или это я такой "счастливый"? В 11:30 создал внутрибанковский - до сих пор "Підтверджено"... :(


сомтря какой ... если по номеру карту он не меняет статус на Завершен, это если на номер счета тогда меняет
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 14:15

Re: Альфа-Банк

Ну, естественно, по номеру счета делал на 14часовой поезд.. :(
Asdушный
 
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