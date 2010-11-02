Для этого вар-та по моим возможностям выходит макс 5.61% уже чистыми
Для талбички предполагалось шо:
РД+2 -- трата под рассрочку прошла через 2 дн. после РД -- эт оптимистичный прогноз;
РД-2 -- трата под рассрочку была за 2 дн. до РД -- пессимист. сценарий
10, 12, 14, 17 -- возможные %% на срочный депо
Следует заметить, шо квази-КБ от Рассрочки "начисляется" 3-мя частями, 1я порядка 2/3 суммы КБ(1..2мес), а на 2 остальные приходится порядка 1/3.
В то же время обычный КБ начисляется или в день проводки по счету или раз в мес, т.е. гораздо быстрее отдачи от Рассрочки.