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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5690569156925693>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 898
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
191
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
144
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
140
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
248
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 898
Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 14:07

Re: Альфа-Банк

  Искатель написав:"Максимум-Ворлд" от "Альфабанка", получить 3% кэшбэка грязными (т.е. 2,415% чистыми)+ оформить рассрочку на 3 месяца;

Для этого вар-та по моим возможностям выходит макс 5.61% уже чистыми

Зображення

Для талбички предполагалось шо:
РД+2 -- трата под рассрочку прошла через 2 дн. после РД -- эт оптимистичный прогноз;
РД-2 -- трата под рассрочку была за 2 дн. до РД -- пессимист. сценарий :)
10, 12, 14, 17 -- возможные %% на срочный депо
Следует заметить, шо квази-КБ от Рассрочки "начисляется" 3-мя частями, 1я порядка 2/3 суммы КБ(1..2мес), а на 2 остальные приходится порядка 1/3.
В то же время обычный КБ начисляется или в день проводки по счету или раз в мес, т.е. гораздо быстрее отдачи от Рассрочки.

ПС. ИМХО время Рассрочки уходит. Большие (6..12мес) стали платными. А 3х мес. реально борется с быстрыми Виикой, Б5(аХция) и Симой за место под солнцем. У Рассрочки осталось место тока ̶н̶а̶ ̶в̶о̶с̶х̶о̶д̶е̶ ̶с̶о̶л̶н̶ц̶а̶ в начале 1го ПП 10..15дн :(
Востаннє редагувалось clientage в Пон 11 чер, 2018 14:47, всього редагувалось 2 разів.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 14:12

Re: Альфа-Банк

А платежи сегодня ходят вообще или это я такой "счастливый"? В 11:30 создал внутрибанковский - до сих пор "Підтверджено"... :(
Asdушный
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 14:12

  Asdушный написав:А платежи сегодня ходят вообще или это я такой "счастливый"? В 11:30 создал внутрибанковский - до сих пор "Підтверджено"... :(


сомтря какой ... если по номеру карту он не меняет статус на Завершен, это если на номер счета тогда меняет
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 14:15

Re: Альфа-Банк

Ну, естественно, по номеру счета делал на 14часовой поезд.. :(
Asdушный
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 14:28

  Alfa_Bank написав:
  Кассандра написав:
  Alfa_Bank написав:
Кассандра, добрый день. Возьмут. Проверка идет по статусу счета, а не карты.

А если по основной карте включены пуши, то тоже возьмут? Перевыпущенная допка лежит в отделении и забрать ее я пока не имею возможности :roll:


Кассандра, все равно спишется. По умолчанию по карте подключается смс, клиенты самостоятельно меняют канал на Push. Вариант wig рабочий:
  wig написав:Ее можно активировать, прямо в МАБе, не зная номера. И, тут же выставить пуши в апликухе.

можете так сделать :-)

Да я то сделаю, но мне до сих пор не понятно как может подключиться альфа-чек по неактивной карте :roll:
Кассандра
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 14:41

  Кассандра написав:Да я то сделаю, но мне до сих пор не понятно как может подключиться альфа-чек по неактивной карте :roll:


если это перевыпуск карты то статус альфа-чека такой же как и был по старой карте ...
если это у вас выпувк новой допки, то по умолчанию он НЕ подключен. В заявлении на допку есть галочка подключить альфа-чек и если вы ее не ставили, но вам его подключили и взяли комисс можете смело оспорить.

но самый простой способ я вам написал - активируйте карту в ИБ смените канал доставки чека на пуш. дальше если вы страдаете параноей можете карту в том же ИЬ заблокировать.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 14:57

Alfa_Bank, а когда в МАБе появяться шаблоны на оплату счетов КПВОК "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО", которая поставляет горячую воду вместо КиевЭнерго с 1 мая?
Cler
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 15:04

  wig написав:
  yuri1978 написав:валютные не нужны - у симы выгоднее и надежнее...

Валютные нужны, что бы хоть по два депозита в месяц забирать без комиссии.


Не путайте людей.
Депозиты забираются через менеджера без ограничений.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 15:27

  IMPRINTER написав:
  Кассандра написав:Да я то сделаю, но мне до сих пор не понятно как может подключиться альфа-чек по неактивной карте :roll:


если это перевыпуск карты то статус альфа-чека такой же как и был по старой карте ...
если это у вас выпувк новой допки, то по умолчанию он НЕ подключен. В заявлении на допку есть галочка подключить альфа-чек и если вы ее не ставили, но вам его подключили и взяли комисс можете смело оспорить.

но самый простой способ я вам написал - активируйте карту в ИБ смените канал доставки чека на пуш. дальше если вы страдаете параноей можете карту в том же ИЬ заблокировать.

Маэстро, та я уже все сделала, но ток про паранойю не поняла к чему было сказано? Ну или как прикажете это воспринимать, как комплимент что-ли? :)
Кассандра
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 15:28

  curiousobro написав:Не путайте людей.
Депозиты забираются через менеджера без ограничений.

Ключевое слово без комиссии.
Ощадный - только если деньги пролежали более 14 дней, особо смешно что ставка 0,2 годовых, а комис - 1%.
Остальные автоматом падают на карту, где их можно снять бесплатно всего два раза в месяц. Ну, и еще в банкомате чуть-чуть, только у нас валютных нету.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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