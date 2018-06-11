Искатель написав:"Максимум-Ворлд" от "Альфабанка", получить 3% кэшбэка грязными (т.е. 2,415% чистыми)+ оформить рассрочку на 3 месяца;
Для этого вар-та по моим возможностям выходит макс 5.61% уже чистыми
Для талбички предполагалось шо: РД+2 -- трата под рассрочку прошла через 2 дн. после РД -- эт оптимистичный прогноз; РД-2 -- трата под рассрочку была за 2 дн. до РД -- пессимист. сценарий 10, 12, 14, 17 -- возможные %% на срочный депо Следует заметить, шо квази-КБ от Рассрочки "начисляется" 3-мя частями, 1я порядка 2/3 суммы КБ(1..2мес), а на 2 остальные приходится порядка 1/3. В то же время обычный КБ начисляется или в день проводки по счету или раз в мес, т.е. гораздо быстрее отдачи от Рассрочки.
ПС. ИМХО время Рассрочки уходит. Большие (6..12мес) стали платными. А 3х мес. реально борется с быстрыми Виикой, Б5(аХция) и Симой за место под солнцем. У Рассрочки осталось место тока ̶н̶а̶ ̶в̶о̶с̶х̶о̶д̶е̶ ̶с̶о̶л̶н̶ц̶а̶ в начале 1го ПП 10..15дн
Востаннє редагувалось clientage в Пон 11 чер, 2018 14:47, всього редагувалось 2 разів.
Кассандра написав:Да я то сделаю, но мне до сих пор не понятно как может подключиться альфа-чек по неактивной карте
если это перевыпуск карты то статус альфа-чека такой же как и был по старой карте ... если это у вас выпувк новой допки, то по умолчанию он НЕ подключен. В заявлении на допку есть галочка подключить альфа-чек и если вы ее не ставили, но вам его подключили и взяли комисс можете смело оспорить.
но самый простой способ я вам написал - активируйте карту в ИБ смените канал доставки чека на пуш. дальше если вы страдаете параноей можете карту в том же ИЬ заблокировать.
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Кассандра написав:Да я то сделаю, но мне до сих пор не понятно как может подключиться альфа-чек по неактивной карте
если это перевыпуск карты то статус альфа-чека такой же как и был по старой карте ... если это у вас выпувк новой допки, то по умолчанию он НЕ подключен. В заявлении на допку есть галочка подключить альфа-чек и если вы ее не ставили, но вам его подключили и взяли комисс можете смело оспорить.
но самый простой способ я вам написал - активируйте карту в ИБ смените канал доставки чека на пуш. дальше если вы страдаете параноей можете карту в том же ИЬ заблокировать.
Маэстро, та я уже все сделала, но ток про паранойю не поняла к чему было сказано? Ну или как прикажете это воспринимать, как комплимент что-ли?
curiousobro написав:Не путайте людей. Депозиты забираются через менеджера без ограничений.
Ключевое слово без комиссии. Ощадный - только если деньги пролежали более 14 дней, особо смешно что ставка 0,2 годовых, а комис - 1%. Остальные автоматом падают на карту, где их можно снять бесплатно всего два раза в месяц. Ну, и еще в банкомате чуть-чуть, только у нас валютных нету.
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