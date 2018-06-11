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lel, уже активна Благодарю, что обратили внимание.
Кассандра написав:Да я то сделаю, но мне до сих пор не понятно как может подключиться альфа-чек по неактивной карте
если это перевыпуск карты то статус альфа-чека такой же как и был по старой карте ... если это у вас выпувк новой допки, то по умолчанию он НЕ подключен. В заявлении на допку есть галочка подключить альфа-чек и если вы ее не ставили, но вам его подключили и взяли комисс можете смело оспорить.
но самый простой способ я вам написал - активируйте карту в ИБ смените канал доставки чека на пуш. дальше если вы страдаете параноей можете карту в том же ИЬ заблокировать.
Маэстро, та я уже все сделала, но ток про паранойю не поняла к чему было сказано? Ну или как прикажете это воспринимать, как комплимент что-ли?
про паранойю я имел ввиду заблокировать неполученную карту после активации ... поскольку вы не отключаете смс на вход в маб я счел, что данная ситуация (активная карта и не у меня дома) может вызвать чувства легкого беспокойства )
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Літо починається з гарних новин! Тепер Ви можете подорожувати не просто вигідно, а супервигідно Спеціально для власників кредитних карток «Максимум» з 01.06.2018 р. діє додатковий кешбек до 25% для наступних категорій: 25% Duty Free 10% автобусні та залізничні квитки 3% авіаквитки 3% готелі, оренда авто, круїзні лінії Тож насолоджуйтесь мандрами на повну, адже пропозиція діє до 31.08.2018 р. у межах України та за кордоном! Только кнопка Офіційні правила акції - не активна. Хотелось бы почитать. Самолет через неделю- а там Duty Free, перелет в другой город, гостиница. https://alfabank.ua/about/press/superpl ... hbeku-2613
lel, уже активна Благодарю, что обратили внимание.
я правильно понял что если у меня договор на карту от 18.03.2016, то мои карты тут не учавствуют ?
Літо починається з гарних новин! Тепер Ви можете подорожувати не просто вигідно, а супервигідно Спеціально для власників кредитних карток «Максимум» з 01.06.2018 р. діє додатковий кешбек до 25% для наступних категорій: 25% Duty Free 10% автобусні та залізничні квитки 3% авіаквитки 3% готелі, оренда авто, круїзні лінії Тож насолоджуйтесь мандрами на повну, адже пропозиція діє до 31.08.2018 р. у межах України та за кордоном! Только кнопка Офіційні правила акції - не активна. Хотелось бы почитать. Самолет через неделю- а там Duty Free, перелет в другой город, гостиница. https://alfabank.ua/about/press/superpl ... hbeku-2613
lel, уже активна Благодарю, что обратили внимание.
я правильно понял что если у меня договор на карту от 18.03.2016, то мои карты тут не учавствуют ?
demichh, 15/09/2016 - старт продаж новой карты "Максимум". У вас договор оформлен ранее, но на новые тарифы вы перешли уже после 15/09/2016, поэтому все ок В акции учавствуют все существующие клиенты держатели карт "Максимум" на базе MasterCard Debit World.