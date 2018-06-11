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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5690569156925693

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 898
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
191
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
144
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
140
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
248
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 898
Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 15:53

  lel написав:Суперпластик повертає до 25% кeшбeку!

Літо починається з гарних новин! Тепер Ви можете подорожувати не просто вигідно, а супервигідно ;)
Спеціально для власників кредитних карток «Максимум» з 01.06.2018 р. діє додатковий кешбек до 25% для наступних категорій:
25% Duty Free
10% автобусні та залізничні квитки
3% авіаквитки
3% готелі, оренда авто, круїзні лінії
Тож насолоджуйтесь мандрами на повну, адже пропозиція діє до 31.08.2018 р. у межах України та за кордоном!
Только кнопка Офіційні правила акції - не активна. Хотелось бы почитать. Самолет через неделю- а там Duty Free, перелет в другой город, гостиница.
https://alfabank.ua/about/press/superpl ... hbeku-2613

lel, уже активна :wink: Благодарю, что обратили внимание.
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 16:17

  Кассандра написав:
  IMPRINTER написав:
  Кассандра написав:Да я то сделаю, но мне до сих пор не понятно как может подключиться альфа-чек по неактивной карте :roll:


если это перевыпуск карты то статус альфа-чека такой же как и был по старой карте ...
если это у вас выпувк новой допки, то по умолчанию он НЕ подключен. В заявлении на допку есть галочка подключить альфа-чек и если вы ее не ставили, но вам его подключили и взяли комисс можете смело оспорить.

но самый простой способ я вам написал - активируйте карту в ИБ смените канал доставки чека на пуш. дальше если вы страдаете параноей можете карту в том же ИЬ заблокировать.

Маэстро, та я уже все сделала, но ток про паранойю не поняла к чему было сказано? Ну или как прикажете это воспринимать, как комплимент что-ли? :)


про паранойю я имел ввиду заблокировать неполученную карту после активации ...
поскольку вы не отключаете смс на вход в маб я счел, что данная ситуация (активная карта и не у меня дома) может вызвать чувства легкого беспокойства )
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 16:27

  Alfa_Bank написав:
  lel написав:Суперпластик повертає до 25% кeшбeку!

Літо починається з гарних новин! Тепер Ви можете подорожувати не просто вигідно, а супервигідно ;)
Спеціально для власників кредитних карток «Максимум» з 01.06.2018 р. діє додатковий кешбек до 25% для наступних категорій:
25% Duty Free
10% автобусні та залізничні квитки
3% авіаквитки
3% готелі, оренда авто, круїзні лінії
Тож насолоджуйтесь мандрами на повну, адже пропозиція діє до 31.08.2018 р. у межах України та за кордоном!
Только кнопка Офіційні правила акції - не активна. Хотелось бы почитать. Самолет через неделю- а там Duty Free, перелет в другой город, гостиница.
https://alfabank.ua/about/press/superpl ... hbeku-2613

lel, уже активна :wink: Благодарю, что обратили внимание.

я правильно понял что если у меня договор на карту от 18.03.2016, то мои карты тут не учавствуют ?
demichh
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 16:31

IMPRINTER та полно вам! Карта в отделении - к чему беспокойства? Но я оценила ваш изворотливый (в хорошем смысле) ум и чувство такта - спасибо за заботу :wink:
Кассандра
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 16:33

  Кассандра написав:IMPRINTER та полно вам! Карта в отделении - к чему беспокойства? Но я оценила ваш изворотливый (в хорошем смысле) ум и чувство такта - спасибо за заботу :wink:


ну в отделении то таке - спокойствие условное.
там же тоже работают разные люди ...
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 16:43

  demichh написав:
  Alfa_Bank написав:
  lel написав:Суперпластик повертає до 25% кeшбeку!

Літо починається з гарних новин! Тепер Ви можете подорожувати не просто вигідно, а супервигідно ;)
Спеціально для власників кредитних карток «Максимум» з 01.06.2018 р. діє додатковий кешбек до 25% для наступних категорій:
25% Duty Free
10% автобусні та залізничні квитки
3% авіаквитки
3% готелі, оренда авто, круїзні лінії
Тож насолоджуйтесь мандрами на повну, адже пропозиція діє до 31.08.2018 р. у межах України та за кордоном!
Только кнопка Офіційні правила акції - не активна. Хотелось бы почитать. Самолет через неделю- а там Duty Free, перелет в другой город, гостиница.
https://alfabank.ua/about/press/superpl ... hbeku-2613

lel, уже активна :wink: Благодарю, что обратили внимание.

я правильно понял что если у меня договор на карту от 18.03.2016, то мои карты тут не учавствуют ?

demichh, 15/09/2016 - старт продаж новой карты "Максимум". У вас договор оформлен ранее, но на новые тарифы вы перешли уже после 15/09/2016, поэтому все ок :-) В акции учавствуют все существующие клиенты держатели карт "Максимум" на базе MasterCard Debit World.
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 16:47

Alfa_Bank

тока чистые Максимумы или ко-бренды (МТС, Эко) в т.ч?
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 16:49

Re: Альфа-Банк

  IMPRINTER написав:тока чистые Максимумы или ко-бренды (МТС, Эко) в т.ч?

Пришла СМСка. Только на Максим.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 16:56

  IMPRINTER написав:Alfa_Bank

тока чистые Максимумы или ко-бренды (МТС, Эко) в т.ч?

IMPRINTER, только чистые "Максимум"
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 17:12

а какой мсс код покупки на сайте укрзализныци ж.д. билетов, под 10 % кешбек пройдет ?
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