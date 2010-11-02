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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 11 чер, 2018 17:39
demichh написав:а какой мсс код покупки на сайте укрзализныци ж.д. билетов, под 10 % кешбек пройдет ?
4112. За умовами має бути.
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