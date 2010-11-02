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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5691569256935694

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 898
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
191
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
144
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
140
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
248
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 898
Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 17:39

Re: Альфа-Банк

demichh написав:а какой мсс код покупки на сайте укрзализныци ж.д. билетов, под 10 % кешбек пройдет ?
4112. За умовами має бути.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 20:58

  Alfa_Bank написав:
  vcy написав:Альфа а мне ответите? Где узнать актуальную сумму ежемесячного платежа по рассрочке? В выписке на мыло, интернет банке или самому на калькуляторе?

vcy, добрый день. В интернет-банкинге во вкладке Рассрочка.


Alfa_Bank Именно так всегда и делаю + сверяю с суммой в выписке на мыло. Но вот уже два последних платежа оказываются неправильными и как результат два раза по 60 грн. насчитали абонплаты. За первый раз вернули после разбирательств, а за второй категорически не хотят. Говорят надо было на калькуляторе самому высчитать и оплатить :shock: На лицо два абсолютно противоположных ответа. Более того новый сформированный платеж тоже не дружит с моим калькулятором.
vcy
 
Повідомлень: 4
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 08:00

Re: Альфа-Банк

flawyer написав:Уважаемый представитель, пожалуйста, проверьте коды MCC 4131 и 4722 для участия в акции 'Великі кешбеки'. Эти коды пропущены в перечне.
Присоединяюсь. Билеты на Днепропетровском автовокзале идут с MCC 4131. Непорядок.
Свинорыл 80lvl
cdj2
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 09:01

  vcy написав:
  Alfa_Bank написав:
  vcy написав:Альфа а мне ответите? Где узнать актуальную сумму ежемесячного платежа по рассрочке? В выписке на мыло, интернет банке или самому на калькуляторе?

vcy, добрый день. В интернет-банкинге во вкладке Рассрочка.


Alfa_Bank Именно так всегда и делаю + сверяю с суммой в выписке на мыло. Но вот уже два последних платежа оказываются неправильными и как результат два раза по 60 грн. насчитали абонплаты. За первый раз вернули после разбирательств, а за второй категорически не хотят. Говорят надо было на калькуляторе самому высчитать и оплатить :shock: На лицо два абсолютно противоположных ответа. Более того новый сформированный платеж тоже не дружит с моим калькулятором.

vcy, доброе утро. РКО на платежи по рассрочке, которые списываются в биллинг, не начисляется. Уточните, пожалуйста, в личке ИНН и 4 посл. цифры карты. Я проверю.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 09:06

Alfa_Bank, почему при оплате за электроэнергию по шаблону ДТЕК на квитанции указано "Сплата послуг компанії "КИЇВЕНЕРГО"?
Cler
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  #<1 ... 5691569256935694
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