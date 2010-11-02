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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 11 чер, 2018 17:39
demichh написав:а какой мсс код покупки на сайте укрзализныци ж.д. билетов, под 10 % кешбек пройдет ?
4112. За умовами має бути.
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Додано: Пон 11 чер, 2018 20:58
Alfa_Bank написав: vcy написав:
Альфа а мне ответите? Где узнать актуальную сумму ежемесячного платежа по рассрочке? В выписке на мыло, интернет банке или самому на калькуляторе?
vcy, добрый день. В интернет-банкинге во вкладке Рассрочка.
Alfa_Bank Именно так всегда и делаю + сверяю с суммой в выписке на мыло. Но вот уже два последних платежа оказываются неправильными и как результат два раза по 60 грн. насчитали абонплаты. За первый раз вернули после разбирательств, а за второй категорически не хотят. Говорят надо было на калькуляторе самому высчитать и оплатить
На лицо два абсолютно противоположных ответа. Более того новый сформированный платеж тоже не дружит с моим калькулятором.
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vcy
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Додано: Вів 12 чер, 2018 08:00
flawyer написав:Уважаемый представитель, пожалуйста, проверьте коды MCC 4131 и 4722 для участия в акции 'Великі кешбеки'. Эти коды пропущены в перечне.
Присоединяюсь. Билеты на Днепропетровском автовокзале идут с MCC 4131. Непорядок.
Свинорыл 80lvl
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Додано: Вів 12 чер, 2018 09:01
vcy написав: Alfa_Bank написав: vcy написав:
Альфа а мне ответите? Где узнать актуальную сумму ежемесячного платежа по рассрочке? В выписке на мыло, интернет банке или самому на калькуляторе?
vcy, добрый день. В интернет-банкинге во вкладке Рассрочка.
Alfa_Bank Именно так всегда и делаю + сверяю с суммой в выписке на мыло. Но вот уже два последних платежа оказываются неправильными и как результат два раза по 60 грн. насчитали абонплаты. За первый раз вернули после разбирательств, а за второй категорически не хотят. Говорят надо было на калькуляторе самому высчитать и оплатить
На лицо два абсолютно противоположных ответа. Более того новый сформированный платеж тоже не дружит с моим калькулятором.
vcy, доброе утро. РКО на платежи по рассрочке, которые списываются в биллинг, не начисляется. Уточните, пожалуйста, в личке ИНН и 4 посл. цифры карты. Я проверю.
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Alfa_Bank
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Додано: Вів 12 чер, 2018 09:06
Alfa_Bank, почему при оплате за электроэнергию по шаблону ДТЕК на квитанции указано "Сплата послуг компанії "КИЇВЕНЕРГО"?
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