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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 11 чер, 2018 17:39
demichh написав:а какой мсс код покупки на сайте укрзализныци ж.д. билетов, под 10 % кешбек пройдет ?
4112. За умовами має бути.
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Додано: Пон 11 чер, 2018 20:58
Alfa_Bank написав: vcy написав:
Альфа а мне ответите? Где узнать актуальную сумму ежемесячного платежа по рассрочке? В выписке на мыло, интернет банке или самому на калькуляторе?
vcy, добрый день. В интернет-банкинге во вкладке Рассрочка.
Alfa_Bank Именно так всегда и делаю + сверяю с суммой в выписке на мыло. Но вот уже два последних платежа оказываются неправильными и как результат два раза по 60 грн. насчитали абонплаты. За первый раз вернули после разбирательств, а за второй категорически не хотят. Говорят надо было на калькуляторе самому высчитать и оплатить
На лицо два абсолютно противоположных ответа. Более того новый сформированный платеж тоже не дружит с моим калькулятором.
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vcy
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Додано: Вів 12 чер, 2018 08:00
flawyer написав:Уважаемый представитель, пожалуйста, проверьте коды MCC 4131 и 4722 для участия в акции 'Великі кешбеки'. Эти коды пропущены в перечне.
Присоединяюсь. Билеты на Днепропетровском автовокзале идут с MCC 4131. Непорядок.
Свинорыл 80lvl
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cdj2
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Додано: Вів 12 чер, 2018 09:01
vcy написав: Alfa_Bank написав: vcy написав:
Альфа а мне ответите? Где узнать актуальную сумму ежемесячного платежа по рассрочке? В выписке на мыло, интернет банке или самому на калькуляторе?
vcy, добрый день. В интернет-банкинге во вкладке Рассрочка.
Alfa_Bank Именно так всегда и делаю + сверяю с суммой в выписке на мыло. Но вот уже два последних платежа оказываются неправильными и как результат два раза по 60 грн. насчитали абонплаты. За первый раз вернули после разбирательств, а за второй категорически не хотят. Говорят надо было на калькуляторе самому высчитать и оплатить
На лицо два абсолютно противоположных ответа. Более того новый сформированный платеж тоже не дружит с моим калькулятором.
vcy, доброе утро. РКО на платежи по рассрочке, которые списываются в биллинг, не начисляется. Уточните, пожалуйста, в личке ИНН и 4 посл. цифры карты. Я проверю.
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Alfa_Bank
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Додано: Вів 12 чер, 2018 09:06
Alfa_Bank, почему при оплате за электроэнергию по шаблону ДТЕК на квитанции указано "Сплата послуг компанії "КИЇВЕНЕРГО"?
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Cler
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Додано: Вів 12 чер, 2018 10:02
cdj2 написав:
flawyer написав:Уважаемый представитель, пожалуйста, проверьте коды MCC 4131 и 4722 для участия в акции 'Великі кешбеки'. Эти коды пропущены в перечне.
Присоединяюсь. Билеты на Днепропетровском автовокзале идут с MCC 4131. Непорядок.
Добрый день. Уточнила информацию по акции "Великі кешбеки" по МСС 4722 и 4131:
для билетов на автобус (10% кешбек) МСС 4121 заменен на 4131
МСС 4722 уже добавлен в авиабилеты (3% кешбек)
Правки в правила акции на сайте внесем.
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Alfa_Bank
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Додано: Вів 12 чер, 2018 10:06
Пришло СМС от AlfaBank (транслитом):
Шановный клиент ! На вашему рахунку станом на 2018-06-11 залышок коштив у суми ХХХ уах. Зверниться до виддилення банку.
Посмотрел в МАБ - по всем карточкам все нормально, непонятных движений не было.
Шо це ?
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mustbe
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Додано: Вів 12 чер, 2018 10:11
mustbe написав:
Пришло СМС от AlfaBank (транслитом):Шановный клиент ! На вашему рахунку станом на 2018-06-11 залышок коштив у суми ХХХ уах. Зверниться до виддилення банку.
Посмотрел в МАБ - по всем карточкам все нормально, непонятных движений не было.
Шо це ?
а от кого сообщение? от альфы или с левого номера? )
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Додано: Вів 12 чер, 2018 10:21
mustbe написав:
Пришло СМС от AlfaBank (транслитом):Шановный клиент ! На вашему рахунку станом на 2018-06-11 залышок коштив у суми ХХХ уах. Зверниться до виддилення банку.
Посмотрел в МАБ - по всем карточкам все нормально, непонятных движений не было.
Шо це ?
mustbe, добрый день. Такое смс отправляется при закрытии карт. счета. Если на момент закрытия счета были собственные средства, то при выборе варианта "Выдача наличными через кассу Банка" на 30 день после заморозки счета клиенту отправляется смс с предложением обратиться в отделение Банка для получения собственных средств.
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Alfa_Bank
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