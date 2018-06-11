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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 12 чер, 2018 11:18
Подскажите, если с альфовской долларовой карты снимать в банкомате гривной, если ли какие-то комиссии и по какому курсу будет считаться? По курсу покупки банка или есть какой-то отдельный курс для карт?
Додано: Вів 12 чер, 2018 11:32
По курсу покупки для карт - это и будет комиссией,
и сейчас курс для карт и отделений идентичный
Додано: Вів 12 чер, 2018 12:39
Отправитель - AlfaBank
Смска попала в ту же ветку, что альфовские смс-подтверждения
Неизвестно. В сообщении нет ни номера карты, ни номера счета
Закрывал в мае один счет. Точнее - горячка мне его сама закрывала.
Вариант "Выдача наличными через кассу Банка" не выбирал.
Ладно, будем считать это отголосками моего майского переезда с Комфорта на Платинум Блек
Додано: Вів 12 чер, 2018 12:41
1% комиссии по дебетным картам никто не отменял.
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