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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5692569356945695

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 898
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
191
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
144
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
140
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
248
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 898
Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 11:18

Подскажите, если с альфовской долларовой карты снимать в банкомате гривной, если ли какие-то комиссии и по какому курсу будет считаться? По курсу покупки банка или есть какой-то отдельный курс для карт?
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 11:32

  ishvara написав:Подскажите, если с альфовской долларовой карты снимать в банкомате гривной, если ли какие-то комиссии и по какому курсу будет считаться? По курсу покупки банка или есть какой-то отдельный курс для карт?

По курсу покупки для карт - это и будет комиссией,
и сейчас курс для карт и отделений идентичный
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 12:39

  IMPRINTER написав:а от кого сообщение? от альфы или с левого номера? )

Отправитель - AlfaBank
Смска попала в ту же ветку, что альфовские смс-подтверждения

это по какой карте пришло такое ?

Неизвестно. В сообщении нет ни номера карты, ни номера счета

Такое смс отправляется при закрытии карт. счета. Если на момент закрытия счета были собственные средства, то при выборе варианта "Выдача наличными через кассу Банка" на 30 день после заморозки счета клиенту отправляется смс с предложением обратиться в отделение Банка для получения собственных средств.

Закрывал в мае один счет. Точнее - горячка мне его сама закрывала.
Вариант "Выдача наличными через кассу Банка" не выбирал.

Ладно, будем считать это отголосками моего майского переезда с Комфорта на Платинум Блек
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 12:41

  Stringer написав:По курсу покупки для карт - это и будет комиссией,

1% комиссии по дебетным картам никто не отменял.
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wig
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