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Альфа-Банк
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Додано: Вів 12 чер, 2018 11:18
Подскажите, если с альфовской долларовой карты снимать в банкомате гривной, если ли какие-то комиссии и по какому курсу будет считаться? По курсу покупки банка или есть какой-то отдельный курс для карт?
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ishvara
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Додано: Вів 12 чер, 2018 11:32
ishvara написав:
Подскажите, если с альфовской долларовой карты снимать в банкомате гривной, если ли какие-то комиссии и по какому курсу будет считаться? По курсу покупки банка или есть какой-то отдельный курс для карт?
По курсу покупки для карт - это и будет комиссией,
и сейчас курс для карт и отделений идентичный
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Stringer
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Додано: Вів 12 чер, 2018 12:39
IMPRINTER написав:
а от кого сообщение? от альфы или с левого номера? )
Отправитель - AlfaBank
Смска попала в ту же ветку, что альфовские смс-подтверждения
это по какой карте пришло такое ?
Неизвестно. В сообщении нет ни номера карты, ни номера счета
Такое смс отправляется при закрытии карт. счета. Если на момент закрытия счета были собственные средства, то при выборе варианта "Выдача наличными через кассу Банка" на 30 день после заморозки счета клиенту отправляется смс с предложением обратиться в отделение Банка для получения собственных средств.
Закрывал в мае один счет. Точнее - горячка мне его сама закрывала.
Вариант "Выдача наличными через кассу Банка" не выбирал.
Ладно, будем считать это отголосками моего майского переезда с Комфорта на Платинум Блек
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Додано: Вів 12 чер, 2018 12:41
Stringer написав:
По курсу покупки для карт - это и будет комиссией,
1% комиссии по дебетным картам никто не отменял.
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wig
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Додано: Вів 12 чер, 2018 12:52
mephala написав:
Вопрос офпреду. Ситуация следующая.
08-06-2018 зашел в отделение банка и подал заявку на карту (с целью узнать дадут ли и какой будет лимит). Так как я хочу карту у которой РД будет 10го или 11го числа то не стал оформлять карту. Решил в банк прийти 11го и дооформить. Но так получилось что не смог прийти для оформления.
На вопрос менеджеру сколько будет действительный пройденный мной скоринг получил ответ что 30 дней (цель вопроса была узнать доживет ли до 10-07-2018 начатая мной процедура). Вышло что нет так как между 08-06-2018 и 10-07-2018 более 30 дней.
Но я решил перестраховаться и перезвонить на гарячку. На гарячке получил ответ что поданная мной заявка в банке действительна 60 дней.
Кто прав? Это первый вопрос.
И второй. Так же на гарячке выяснил что если откажусь от оформления карты которую начал оформлять на отделении то следующую заявку на оформление смогу подать только через 45 дней. Если же завершу оформление кредитной карты то для оформления следующего кредитного пролукта аллы интервал 90 дней. Это так?
mephala, добрый день. Скажем так, срока давности у заявки нет. А скорринг заявка проходит всегда на каждой стадии продаж. Если заявка старше 30 дней, то сотрудник задаст несколько дополнительных вопросов, чтобы проверить актуальность данных в этой заявке, и продолжит ее заполнение.
Если вы откажитесь от оформления карты на этапе самого заполнения заявки (не указывали кодовое слово/решения банка нет), то можно не ждать 45 дней. Но вот если вы откажетесь от карты после указания кодового слова/принятого банком решения, то тогда надо ждать 45 дней, и только потом подавать вторую заявку. В противном случае вам сразу будет отказ.
90 дней - это интервал между оформлением идентичных кредитных продуктов, то есть кредитка - кредитка, потреб-потреб и т.д.
45 дней - это интервал между оформлением разных кредитных продуктов, то есть кредитка - потреб, денежный - потреб, потреб - кредитка и т.д.
Так же обращаю внимание, что дата биллинга - это дата подписания договора, то есть когда вы получили карту в отделении, а не когда финализировали заявку.
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Alfa_Bank
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Додано: Вів 12 чер, 2018 12:55
mustbe написав: IMPRINTER написав:
а от кого сообщение? от альфы или с левого номера? )
Отправитель - AlfaBank
Смска попала в ту же ветку, что альфовские смс-подтверждения
это по какой карте пришло такое ?
Неизвестно. В сообщении нет ни номера карты, ни номера счета
Такое смс отправляется при закрытии карт. счета. Если на момент закрытия счета были собственные средства, то при выборе варианта "Выдача наличными через кассу Банка" на 30 день после заморозки счета клиенту отправляется смс с предложением обратиться в отделение Банка для получения собственных средств.
Закрывал в мае один счет. Точнее - горячка мне его сама закрывала.
Вариант "Выдача наличными через кассу Банка" не выбирал.
Ладно, будем считать это отголосками моего майского переезда с Комфорта на Платинум Блек
mustbe, можем поверить, что выбирали
Для этого уточните, пожалуйста, в личке ИНН.
Если клиент не обратиться в отделение до 45 дня включительно, то средства будут переведены на благотворительность, и счет будет закрыт.
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Додано: Вів 12 чер, 2018 13:00
Так на закрытом счету был, разумеется, жирный ноль.
Его не жалко отдать смузистам
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Додано: Вів 12 чер, 2018 13:13
Открыл сегодня в My AlfaBank депозит "Ощадний". Почему, когда на него переходишь, есть только кнопка "Пополнить", а "Снять" нету?
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Додано: Вів 12 чер, 2018 13:46
Alfa_Bank написав:
Так же обращаю внимание, что дата биллинга - это дата подписания договора, то есть когда вы получили карту в отделении, а не когда финализировали заявку.
то что дали добро на открытие кредитки с определенным кред лимитом на мою заявку открытия кредитки и есть финализировать заявку? меня как раз и интересует доживет ли до 10-07-2018 это положительное решение. шоб мне не сказали когда прийду в банк - ваша заявка аннулирована по сроку и ждите теперь 45 дней что бы подать следующую.
Востаннє редагувалось mephala
в Вів 12 чер, 2018 13:53, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 12 чер, 2018 13:47
archvile написав:
Открыл сегодня в My AlfaBank депозит "Ощадний". Почему, когда на него переходишь, есть только кнопка "Пополнить", а "Снять" нету?
Снять с него можно на любую карту в соответствующей валюте, у которой в меню пополнить появится вариант "С Ощадного"
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