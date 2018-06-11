mephala написав:

Вопрос офпреду. Ситуация следующая.08-06-2018 зашел в отделение банка и подал заявку на карту (с целью узнать дадут ли и какой будет лимит). Так как я хочу карту у которой РД будет 10го или 11го числа то не стал оформлять карту. Решил в банк прийти 11го и дооформить. Но так получилось что не смог прийти для оформления.На вопрос менеджеру сколько будет действительный пройденный мной скоринг получил ответ что 30 дней (цель вопроса была узнать доживет ли до 10-07-2018 начатая мной процедура). Вышло что нет так как между 08-06-2018 и 10-07-2018 более 30 дней.Но я решил перестраховаться и перезвонить на гарячку. На гарячке получил ответ что поданная мной заявка в банке действительна 60 дней.Кто прав? Это первый вопрос.И второй. Так же на гарячке выяснил что если откажусь от оформления карты которую начал оформлять на отделении то следующую заявку на оформление смогу подать только через 45 дней. Если же завершу оформление кредитной карты то для оформления следующего кредитного пролукта аллы интервал 90 дней. Это так?