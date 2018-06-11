Додано: Вів 12 чер, 2018 14:57

vanok написав: Я так и не получила ответ (данные в личку предоставила), почему в РД банк списал по неиспользуемой карте комиссию за смс 15грн тем самым загнав в минус, и следом комиссию за обслуживание 60 грн?

в то время когда платы по мгновенной рассрочке и др комисси также проводится в рд, но учитывается в следующем расчетном периоде. Я так и не получила ответ (данные в личку предоставила), почему в РД банк списал по неиспользуемой карте комиссию за смс 15грн тем самым загнав в минус, и следом комиссию за обслуживание 60 грн?в то время когда платы по мгновенной рассрочке и др комисси также проводится в рд, но учитывается в следующем расчетном периоде.

красным шрифтом

Патамуша РД -- эт последний день ПП, плата за СМС списывается/проводится ПРЯМО в РД, а очередной платёж по рассрочке списывается/проводится в сл. рабочий день после РД, т.е. он попадает в ПП (в т.н. грейс +25дн) и может в течение этого +25-грейса и погашаться.А если в РД есть к-л задолженность (вот она прям и образовалась из-за СМС-абонки), то +ЕЩЁ снимается плата за РКОПС. Понятия "неиспользуемой карта" не существует у Альфы. Есть действующий картдоговор, по которому может быть выпущена куча карт, и абсолютно пофиг если эти карты пылятся на полке. Если у них к-л образом подключен Альфа-Чек в виде СМС-инфо (а не пушей), то будет снята абонка. Карты с подключенным Альфа-Чеком выделены в МАБешрифтом. Ас пунктиром -- карты БЕЗ Альфа-Чека