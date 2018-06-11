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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5694569556965697>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 899
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
191
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
144
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
140
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 899
Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 14:08

Alfa_Bank

Подскажите, пожалуйста.
В колл-центре сказали, что с начала месяца берется плата за смс для дебетовой карты.
Карта была открыта под депозит, депозит забрала, на карте оставила деньги, т.к. планирую пользоваться. Условия прежние - 10 покупок и плата за карту не берется.
В отделении сказали, что плата за смс берется только с кредитных карт.

Вопрос - будут брать 15 гривен или нет?
Hella
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 14:10

  Cler написав:Alfa_Bank, почему при оплате за электроэнергию по шаблону ДТЕК на квитанции указано "Сплата послуг компанії "КИЇВЕНЕРГО"?

Cler, добрый день. Так и должно быть. Получатель все равно остается АО "Киевенерго".
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 14:38

Alfa_Bank помогите решить одну проблему.

Есть клиент банка и есть финансовый номер мобильного который подвязан к его операциям у вас в Альфе, те.е на этот номер приходят все СМС с кодами и паролями.
Возникла необходимость сменить данный номер на актуальный сегодня.
Но, проблема в том, что номер который актуален сегодня, ранее (два года назад) был у вас в базе под другого клиента (родственник). Сейчас тот росдтвенник не является вашим клиентом, у него нет актуальных счетов, карт и финансовых операций.

Как можно поменять номера телефонов? :?:
skorpi
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 14:41

  Hella написав:Alfa_Bank

Подскажите, пожалуйста.
В колл-центре сказали, что с начала месяца берется плата за смс для дебетовой карты.
Карта была открыта под депозит, депозит забрала, на карте оставила деньги, т.к. планирую пользоваться. Условия прежние - 10 покупок и плата за карту не берется.
В отделении сказали, что плата за смс берется только с кредитных карт.

Вопрос - будут брать 15 гривен или нет?


Hella, добрый день. Нет. Изменения коснулись только кредитных карт. Прошу уточнить в личке номер телефона, с которого звонили в КЦ. Надо проверить консультацию.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 14:52

Re: Альфа-Банк

Я так и не получила ответ (данные в личку предоставила), почему в РД банк списал по неиспользуемой карте комиссию за смс 15грн тем самым загнав в минус, и следом комиссию за обслуживание 60 грн?
в то время когда платы по мгновенной рассрочке и др комисси также проводится в рд, но учитывается в следующем расчетном периоде.
vanok
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 14:57

  vanok написав:Я так и не получила ответ (данные в личку предоставила), почему в РД банк списал по неиспользуемой карте комиссию за смс 15грн тем самым загнав в минус, и следом комиссию за обслуживание 60 грн?
в то время когда платы по мгновенной рассрочке и др комисси также проводится в рд, но учитывается в следующем расчетном периоде.

Патамуша РД -- эт последний день ПП, плата за СМС списывается/проводится ПРЯМО в РД, а очередной платёж по рассрочке списывается/проводится в сл. рабочий день после РД, т.е. он попадает в ПП (в т.н. грейс +25дн) и может в течение этого +25-грейса и погашаться.
А если в РД есть к-л задолженность (вот она прям и образовалась из-за СМС-абонки), то +ЕЩЁ снимается плата за РКО 8) 8)

ПС. Понятия "неиспользуемой карта" не существует у Альфы. Есть действующий картдоговор, по которому может быть выпущена куча карт, и абсолютно пофиг если эти карты пылятся на полке. Если у них к-л образом подключен Альфа-Чек в виде СМС-инфо (а не пушей), то будет снята абонка. Карты с подключенным Альфа-Чеком выделены в МАБе ЧЕРНЫМ ЖИРНЫМ шрифтом. А красным шрифтом с пунктиром -- карты БЕЗ Альфа-Чека
Востаннє редагувалось clientage в Вів 12 чер, 2018 15:03, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 15:02

  skorpi написав:Alfa_Bank помогите решить одну проблему.

Есть клиент банка и есть финансовый номер мобильного который подвязан к его операциям у вас в Альфе, те.е на этот номер приходят все СМС с кодами и паролями.
Возникла необходимость сменить данный номер на актуальный сегодня.
Но, проблема в том, что номер который актуален сегодня, ранее (два года назад) был у вас в базе под другого клиента (родственник). Сейчас тот росдтвенник не является вашим клиентом, у него нет актуальных счетов, карт и финансовых операций.

Как можно поменять номера телефонов? :?:


skorpi, добрый день. Если у нас в базе новый номер клиента указан в карточке другого клиента, то сотрудник КЦ зафиксирует запрос на "не актуализированные данные". После его обработки (1-2 дня) можно актуализировать уже новый основной финансовый номер через стандартный процесс изменения номера в КЦ.
ЗЫ. Я могу быстрей актуализировать номера у нас в базе 8)
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 15:02

Re: Альфа-Банк

  clientage написав:Патамуша РД -- эт последний день ПП, плата за СМС списывается/проводится ПРЯМО в РД, а очередной платёж по рассрочке списывается/проводится в сл. рабочий день после РД, т.е. он попадает в ПП (в т.н. грейс +25дн) и может в течение этого +25-грейса и погашаться.

По выписке все в один день
vanok
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 15:05

  vanok написав:
  clientage написав:Патамуша РД -- эт последний день ПП, плата за СМС списывается/проводится ПРЯМО в РД, а очередной платёж по рассрочке списывается/проводится в сл. рабочий день после РД, т.е. он попадает в ПП (в т.н. грейс +25дн) и может в течение этого +25-грейса и погашаться.

По выписке все в один день

В пятницу шоли посписывали все, за 1..2дня до РД? Бывааает, привет смузистам :)
ПС. И вы точно не путаете дату операции и дату проводки, там ДВА столбика в выписке :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 15:29

  clientage написав:
  vanok написав:
  clientage написав:Патамуша РД -- эт последний день ПП, плата за СМС списывается/проводится ПРЯМО в РД, а очередной платёж по рассрочке списывается/проводится в сл. рабочий день после РД, т.е. он попадает в ПП (в т.н. грейс +25дн) и может в течение этого +25-грейса и погашаться.

По выписке все в один день

В пятницу шоли посписывали все, за 1..2дня до РД? Бывааает, привет смузистам :)
ПС. И вы точно не путаете дату операции и дату проводки, там ДВА столбика в выписке :wink:

Не путаю, в пятницу 01.06. Вопрос не в том, почему банк не дает время на погашение єтой комисси? 31.05 долга нет а 01.06 он вдруг появляется и времени погасить его нет, и даже нет смски что он появился!
vanok
 
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