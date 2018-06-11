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Альфа-Банк
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Додано: Вів 12 чер, 2018 14:08
Alfa_Bank
Подскажите, пожалуйста.
В колл-центре сказали, что с начала месяца берется плата за смс для дебетовой карты.
Карта была открыта под депозит, депозит забрала, на карте оставила деньги, т.к. планирую пользоваться. Условия прежние - 10 покупок и плата за карту не берется.
В отделении сказали, что плата за смс берется только с кредитных карт.
Вопрос - будут брать 15 гривен или нет?
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Hella
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Додано: Вів 12 чер, 2018 14:10
Cler написав:Alfa_Bank
, почему при оплате за электроэнергию по шаблону ДТЕК на квитанции указано "Сплата послуг компанії "КИЇВЕНЕРГО"?
Cler, добрый день. Так и должно быть. Получатель все равно остается АО "Киевенерго".
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Alfa_Bank
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Додано: Вів 12 чер, 2018 14:38
Alfa_Bank
помогите решить одну проблему.
Есть клиент банка и есть финансовый номер мобильного который подвязан к его операциям у вас в Альфе, те.е на этот номер приходят все СМС с кодами и паролями.
Возникла необходимость сменить данный номер на актуальный сегодня.
Но, проблема в том, что номер который актуален сегодня, ранее (два года назад) был у вас в базе под другого клиента (родственник). Сейчас тот росдтвенник не является вашим клиентом, у него нет актуальных счетов, карт и финансовых операций.
Как можно поменять номера телефонов?
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skorpi
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Додано: Вів 12 чер, 2018 14:41
Hella написав:Alfa_Bank
Подскажите, пожалуйста.
В колл-центре сказали, что с начала месяца берется плата за смс для дебетовой карты.
Карта была открыта под депозит, депозит забрала, на карте оставила деньги, т.к. планирую пользоваться. Условия прежние - 10 покупок и плата за карту не берется.
В отделении сказали, что плата за смс берется только с кредитных карт.
Вопрос - будут брать 15 гривен или нет?
Hella, добрый день. Нет. Изменения коснулись только кредитных карт. Прошу уточнить в личке номер телефона, с которого звонили в КЦ. Надо проверить консультацию.
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Alfa_Bank
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Додано: Вів 12 чер, 2018 14:52
Я так и не получила ответ (данные в личку предоставила), почему в РД банк списал по неиспользуемой карте комиссию за смс 15грн тем самым загнав в минус, и следом комиссию за обслуживание 60 грн?
в то время когда платы по мгновенной рассрочке и др комисси также проводится в рд, но учитывается в следующем расчетном периоде.
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vanok
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Додано: Вів 12 чер, 2018 14:57
vanok написав:
Я так и не получила ответ (данные в личку предоставила), почему в РД банк списал по неиспользуемой карте комиссию за смс 15грн тем самым загнав в минус, и следом комиссию за обслуживание 60 грн?
в то время когда платы по мгновенной рассрочке и др комисси также проводится в рд, но учитывается в следующем расчетном периоде.
Патамуша РД -- эт последний день ПП, плата за СМС списывается/проводится ПРЯМО в РД, а очередной платёж по рассрочке списывается/проводится в сл. рабочий день после РД, т.е. он попадает в ПП (в т.н. грейс +25дн) и может в течение этого +25-грейса и погашаться.
А если в РД есть к-л задолженность (вот она прям и образовалась из-за СМС-абонки), то +ЕЩЁ снимается плата за РКО
ПС. Понятия "неиспользуемой карта" не существует у Альфы. Есть действующий картдоговор, по которому может быть выпущена куча карт, и абсолютно пофиг если эти карты пылятся на полке. Если у них к-л образом подключен Альфа-Чек в виде СМС-инфо (а не пушей), то будет снята абонка. Карты с подключенным Альфа-Чеком выделены в МАБе ЧЕРНЫМ ЖИРНЫМ
шрифтом. А красным шрифтом
с пунктиром -- карты БЕЗ Альфа-Чека
Востаннє редагувалось clientage
в Вів 12 чер, 2018 15:03, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 12 чер, 2018 15:02
skorpi написав:Alfa_Bank
помогите решить одну проблему.
Есть клиент банка и есть финансовый номер мобильного который подвязан к его операциям у вас в Альфе, те.е на этот номер приходят все СМС с кодами и паролями.
Возникла необходимость сменить данный номер на актуальный сегодня.
Но, проблема в том, что номер который актуален сегодня, ранее (два года назад) был у вас в базе под другого клиента (родственник). Сейчас тот росдтвенник не является вашим клиентом, у него нет актуальных счетов, карт и финансовых операций.
Как можно поменять номера телефонов?
skorpi, добрый день. Если у нас в базе новый номер клиента указан в карточке другого клиента, то сотрудник КЦ зафиксирует запрос на "не актуализированные данные". После его обработки (1-2 дня) можно актуализировать уже новый основной финансовый номер через стандартный процесс изменения номера в КЦ.
ЗЫ. Я могу быстрей актуализировать номера у нас в базе
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Alfa_Bank
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Додано: Вів 12 чер, 2018 15:02
clientage написав:
Патамуша РД -- эт последний день ПП, плата за СМС списывается/проводится ПРЯМО в РД, а очередной платёж по рассрочке списывается/проводится в сл. рабочий день после РД, т.е. он попадает в ПП (в т.н. грейс +25дн) и может в течение этого +25-грейса и погашаться.
По выписке все в один день
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vanok
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Додано: Вів 12 чер, 2018 15:05
vanok написав: clientage написав:
Патамуша РД -- эт последний день ПП, плата за СМС списывается/проводится ПРЯМО в РД, а очередной платёж по рассрочке списывается/проводится в сл. рабочий день после РД, т.е. он попадает в ПП (в т.н. грейс +25дн) и может в течение этого +25-грейса и погашаться.
По выписке все в один день
В пятницу шоли посписывали все, за 1..2дня до РД? Бывааает, привет смузистам
ПС. И вы точно не путаете дату операции и дату проводки, там ДВА столбика в выписке
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Додано: Вів 12 чер, 2018 15:29
clientage написав: vanok написав: clientage написав:
Патамуша РД -- эт последний день ПП, плата за СМС списывается/проводится ПРЯМО в РД, а очередной платёж по рассрочке списывается/проводится в сл. рабочий день после РД, т.е. он попадает в ПП (в т.н. грейс +25дн) и может в течение этого +25-грейса и погашаться.
По выписке все в один день
В пятницу шоли посписывали все, за 1..2дня до РД? Бывааает, привет смузистам
ПС. И вы точно не путаете дату операции и дату проводки, там ДВА столбика в выписке
Не путаю, в пятницу 01.06. Вопрос не в том, почему банк не дает время на погашение єтой комисси? 31.05 долга нет а 01.06 он вдруг появляется и времени погасить его нет, и даже нет смски что он появился!
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vanok
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