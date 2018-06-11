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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5694569556965697

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 899
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
191
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
144
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
140
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 899
Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 15:34

  lel написав:Все в дютифри- кешбек 25%!!! Максимальная сумма к выплате 500 грязными! Можно купить почти на 80 дол. Беру две карты с собой.
Выплачивают на каждый счёт по 500 грязными- проверено. Получил по двум кредиткам, с разными счетами- 700чистыми вместе.

А допки участвуют в этом празднике жизни? Или тока основные карты?
Ну т.е. мона так шобы я на Мальдивах в дьютике отоварился, а тёща тут доХторской колбаской в это время побаловалась? И обоим КБ начислился, но в пределах 500грн на один картсчет?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 15:41

  vanok написав:
  clientage написав:В пятницу шоли посписывали все, за 1..2дня до РД? Бывааает, привет смузистам :)
ПС. И вы точно не путаете дату операции и дату проводки, там ДВА столбика в выписке :wink:

Не путаю, в пятницу 01.06. Вопрос не в том, почему банк не дает время на погашение єтой комисси? 31.05 долга нет а 01.06 он вдруг появляется и времени погасить его нет, и даже нет смски что он появился!

Да, это завтык тёти Аллы. Она до сих пор не умеет красиво предупреждать и списывать РКО под РД на выходных. Даж пару раз сама признала, шо в этом случае она непредсказуема и верить ей не нуна. С зимы с ней боремся, портим ей карму, а она ни в какую :evil: Мне, например, только персональный калькулятор помагает :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 24578
З нами з: 08.12.07
Подякував: 1966 раз.
Подякували: 2758 раз.
 
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1
  #<1 ... 5694569556965697
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