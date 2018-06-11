А допки участвуют в этом празднике жизни? Или тока основные карты?
Ну т.е. мона так шобы я на Мальдивах в дьютике отоварился, а тёща тут доХторской колбаской в это время побаловалась? И обоим КБ начислился, но в пределах 500грн на один картсчет?
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Додано: Вів 12 чер, 2018 15:34
А допки участвуют в этом празднике жизни? Или тока основные карты?
Ну т.е. мона так шобы я на Мальдивах в дьютике отоварился, а тёща тут доХторской колбаской в это время побаловалась? И обоим КБ начислился, но в пределах 500грн на один картсчет?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 12 чер, 2018 15:41
Да, это завтык тёти Аллы. Она до сих пор не умеет красиво предупреждать и списывать РКО под РД на выходных. Даж пару раз сама признала, шо в этом случае она непредсказуема и верить ей не нуна. С зимы с ней боремся, портим ей карму, а она ни в какую Мне, например, только персональный калькулятор помагает
... делайте хоть что-нибудь!
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