clientage написав:В пятницу шоли посписывали все, за 1..2дня до РД? Бывааает, привет смузистам ПС. И вы точно не путаете дату операции и дату проводки, там ДВА столбика в выписке
Не путаю, в пятницу 01.06. Вопрос не в том, почему банк не дает время на погашение єтой комисси? 31.05 долга нет а 01.06 он вдруг появляется и времени погасить его нет, и даже нет смски что он появился!
Да, это завтык тёти Аллы. Она до сих пор не умеет красиво предупреждать и списывать РКО под РД на выходных. Даж пару раз сама признала, шо в этом случае она непредсказуема и верить ей не нуна. С зимы с ней боремся, портим ей карму, а она ни в какую Мне, например, только персональный калькулятор помагает
lel написав:Все в дютифри- кешбек 25%!!! Максимальная сумма к выплате 500 грязными! Можно купить почти на 80 дол. Беру две карты с собой. Выплачивают на каждый счёт по 500 грязными- проверено. Получил по двум кредиткам, с разными счетами- 700чистыми вместе.
А допки участвуют в этом празднике жизни? Или тока основные карты? Ну т.е. мона так шобы я на Мальдивах в дьютике отоварился, а тёща тут доХторской колбаской в это время побаловалась? И обоим КБ начислился, но в пределах 500грн на один картсчет?
Думаю что учавствуют.
Расчет КБ же идет по счету, а счету пох как его обдерли - через основную или допку
Alfa_Bank написав:Так же обращаю внимание, что дата биллинга - это дата подписания договора, то есть когда вы получили карту в отделении, а не когда финализировали заявку.
то что дали добро на открытие кредитки с определенным кред лимитом на мою заявку открытия кредитки и есть финализировать заявку? меня как раз и интересует доживет ли до 10-07-2018 это положительное решение. шоб мне не сказали когда прийду в банк - ваша заявка аннулирована по сроку и ждите теперь 45 дней что бы подать следующую.
mephala, в случае с картой неперсон не так. То есть тут схема такая: клиент приходит в отделение, заполняет заявку, если банк одобряет лимит - то подписывают документы, и карта оформлена. Дата биллинга - это и дата подачи заявки, и дата ее финализации, и дата подписания договора. Если такую заявку оставить в незаполненном состоянии, то через 30 дней заявка перестанет действовать. Так как вам это вариант не подходит, мы можем эту заявку аннулировать сами, и заполнить новую. Но здесь тогда все сначала, но ждать 45 дней не надо. Перед этим я вам писала о схеме заполнения заявки через КЦ. В КЦ клиент заполняет заявку, если решение положительное - то карта идет на печать, потом в точку доставки (отделение/ИКЦ). Здесь соответственно даты подачи заявки, ее финализации и подписания договора разные. И если заполнить заявку через КЦ, например, сейчас, то при положительном решении, карта на точке продаж хранится 60 дней. И если вы хотите биллинг именно 11 числа (в июле это среда, отделение работает), то вы просто приходите с отделение 11/07, подписываете договор и соответственно биллинг у вас 11 число
lel написав:Все в дютифри- кешбек 25%!!! Максимальная сумма к выплате 500 грязными! Можно купить почти на 80 дол. Беру две карты с собой. Выплачивают на каждый счёт по 500 грязными- проверено. Получил по двум кредиткам, с разными счетами- 700чистыми вместе.
А допки участвуют в этом празднике жизни? Или тока основные карты? Ну т.е. мона так шобы я на Мальдивах в дьютике отоварился, а тёща тут доХторской колбаской в это время побаловалась? И обоим КБ начислился, но в пределах 500грн на один картсчет?
Почему-то по МТС кешбек идёт только на основную, допки не участвуют. Уже проспонсировать Аллу недополученным кешбеком успел. А ещё по карте МТС списание рассрочек не входит в грейс и лупят %% с первого дня.
clientage написав:В пятницу шоли посписывали все, за 1..2дня до РД? Бывааает, привет смузистам ПС. И вы точно не путаете дату операции и дату проводки, там ДВА столбика в выписке
Не путаю, в пятницу 01.06. Вопрос не в том, почему банк не дает время на погашение єтой комисси? 31.05 долга нет а 01.06 он вдруг появляется и времени погасить его нет, и даже нет смски что он появился!
Да, это завтык тёти Аллы. Она до сих пор не умеет красиво предупреждать и списывать РКО под РД на выходных. Даж пару раз сама признала, шо в этом случае она непредсказуема и верить ей не нуна. С зимы с ней боремся, портим ей карму, а она ни в какую Мне, например, только персональный калькулятор помагает
В росбанках, естественно на территории России, списание комиссий, процентов, страховок и прочих платежей выполняется с платежа ещё до списания с техсчета 40817 (аналог наших 2625), соответственно там априори невозможно начисление процентов на эти комиссии/проценты. Это только у нас могут проценты на проценты начислять. Там же проще. Пришла сумма на 40817***, потом АБС списала %% и прочие комиссии, а уже что осталось АБС списывает на погашение покупок, при этом негрейс гасится первым.