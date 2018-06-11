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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5694569556965697

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 899
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
191
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
144
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
140
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 899
Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 15:41

  vanok написав:
  clientage написав:В пятницу шоли посписывали все, за 1..2дня до РД? Бывааает, привет смузистам :)
ПС. И вы точно не путаете дату операции и дату проводки, там ДВА столбика в выписке :wink:

Не путаю, в пятницу 01.06. Вопрос не в том, почему банк не дает время на погашение єтой комисси? 31.05 долга нет а 01.06 он вдруг появляется и времени погасить его нет, и даже нет смски что он появился!

Да, это завтык тёти Аллы. Она до сих пор не умеет красиво предупреждать и списывать РКО под РД на выходных. Даж пару раз сама признала, шо в этом случае она непредсказуема и верить ей не нуна. С зимы с ней боремся, портим ей карму, а она ни в какую :evil: Мне, например, только персональный калькулятор помагает :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 16:02

  clientage написав:
  lel написав:Все в дютифри- кешбек 25%!!! Максимальная сумма к выплате 500 грязными! Можно купить почти на 80 дол. Беру две карты с собой.
Выплачивают на каждый счёт по 500 грязными- проверено. Получил по двум кредиткам, с разными счетами- 700чистыми вместе.

А допки участвуют в этом празднике жизни? Или тока основные карты?
Ну т.е. мона так шобы я на Мальдивах в дьютике отоварился, а тёща тут доХторской колбаской в это время побаловалась? И обоим КБ начислился, но в пределах 500грн на один картсчет?

Думаю что учавствуют.

Расчет КБ же идет по счету, а счету пох как его обдерли - через основную или допку :)
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 16:38

  Alfa_Bank написав:
  Cler написав:Alfa_Bank, почему при оплате за электроэнергию по шаблону ДТЕК на квитанции указано "Сплата послуг компанії "КИЇВЕНЕРГО"?

Cler, добрый день. Так и должно быть. Получатель все равно остается АО "Киевенерго".

хм. а шо с сайтом мега-билинг или как там он переназвался?
тоже отжали? как и гор.воду и отопление ;) жаль
удобно было платить и показатели вносить и за свет и за гор.воду
v57
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 16:57

  mephala написав:
  Alfa_Bank написав:Так же обращаю внимание, что дата биллинга - это дата подписания договора, то есть когда вы получили карту в отделении, а не когда финализировали заявку.

то что дали добро на открытие кредитки с определенным кред лимитом на мою заявку открытия кредитки и есть финализировать заявку? меня как раз и интересует доживет ли до 10-07-2018 это положительное решение. шоб мне не сказали когда прийду в банк - ваша заявка аннулирована по сроку и ждите теперь 45 дней что бы подать следующую.


mephala, в случае с картой неперсон не так. То есть тут схема такая: клиент приходит в отделение, заполняет заявку, если банк одобряет лимит - то подписывают документы, и карта оформлена. Дата биллинга - это и дата подачи заявки, и дата ее финализации, и дата подписания договора. Если такую заявку оставить в незаполненном состоянии, то через 30 дней заявка перестанет действовать. Так как вам это вариант не подходит, мы можем эту заявку аннулировать сами, и заполнить новую. Но здесь тогда все сначала, но ждать 45 дней не надо.
Перед этим я вам писала о схеме заполнения заявки через КЦ. В КЦ клиент заполняет заявку, если решение положительное - то карта идет на печать, потом в точку доставки (отделение/ИКЦ). Здесь соответственно даты подачи заявки, ее финализации и подписания договора разные. И если заполнить заявку через КЦ, например, сейчас, то при положительном решении, карта на точке продаж хранится 60 дней. И если вы хотите биллинг именно 11 числа (в июле это среда, отделение работает), то вы просто приходите с отделение 11/07, подписываете договор и соответственно биллинг у вас 11 число :)
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 18:08

Re: Альфа-Банк

clientage написав:
  lel написав:Все в дютифри- кешбек 25%!!! Максимальная сумма к выплате 500 грязными! Можно купить почти на 80 дол. Беру две карты с собой.
Выплачивают на каждый счёт по 500 грязными- проверено. Получил по двум кредиткам, с разными счетами- 700чистыми вместе.

А допки участвуют в этом празднике жизни? Или тока основные карты?
Ну т.е. мона так шобы я на Мальдивах в дьютике отоварился, а тёща тут доХторской колбаской в это время побаловалась? И обоим КБ начислился, но в пределах 500грн на один картсчет?
Почему-то по МТС кешбек идёт только на основную, допки не участвуют. Уже проспонсировать Аллу недополученным кешбеком успел. А ещё по карте МТС списание рассрочек не входит в грейс и лупят %% с первого дня.
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 18:10

Re: Альфа-Банк

v57 написав:
  Alfa_Bank написав:
  Cler написав:Alfa_Bank, почему при оплате за электроэнергию по шаблону ДТЕК на квитанции указано "Сплата послуг компанії "КИЇВЕНЕРГО"?

Cler, добрый день. Так и должно быть. Получатель все равно остается АО "Киевенерго".

хм. а шо с сайтом мега-билинг или как там он переназвался?
тоже отжали? как и гор.воду и отопление ;) жаль
удобно было платить и показатели вносить и за свет и за гор.воду
Что-то там про указ Президент говорилось у них.
Любопытно... Форум сам заменяет слово Президент на президент, да ещё и с большой буквы...
Зображення
Востаннє редагувалось cdj2 в Вів 12 чер, 2018 18:35, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 18:18

Re: Альфа-Банк

clientage написав:
  vanok написав:
  clientage написав:В пятницу шоли посписывали все, за 1..2дня до РД? Бывааает, привет смузистам :)
ПС. И вы точно не путаете дату операции и дату проводки, там ДВА столбика в выписке :wink:

Не путаю, в пятницу 01.06. Вопрос не в том, почему банк не дает время на погашение єтой комисси? 31.05 долга нет а 01.06 он вдруг появляется и времени погасить его нет, и даже нет смски что он появился!

Да, это завтык тёти Аллы. Она до сих пор не умеет красиво предупреждать и списывать РКО под РД на выходных. Даж пару раз сама признала, шо в этом случае она непредсказуема и верить ей не нуна. С зимы с ней боремся, портим ей карму, а она ни в какую :evil: Мне, например, только персональный калькулятор помагает :(
В росбанках, естественно на территории России, списание комиссий, процентов, страховок и прочих платежей выполняется с платежа ещё до списания с техсчета 40817 (аналог наших 2625), соответственно там априори невозможно начисление процентов на эти комиссии/проценты. Это только у нас могут проценты на проценты начислять. Там же проще. Пришла сумма на 40817***, потом АБС списала %% и прочие комиссии, а уже что осталось АБС списывает на погашение покупок, при этом негрейс гасится первым.
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 19:14

Alfa_Bank, а когда в МАБе появяться шаблоны на оплату счетов КПВОК "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО", которая поставляет горячую воду вместо КиевЭнерго с 1 мая?
Cler
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 19:20

cdj2 Я всегда беру Президент на свидание.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 20:01

  cdj2 написав:А ещё по карте МТС списание рассрочек не входит в грейс и лупят %% с первого дня.

Поклёп.
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