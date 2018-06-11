Додано: Вів 12 чер, 2018 16:57

mephala написав: Alfa_Bank написав: Так же обращаю внимание, что дата биллинга - это дата подписания договора, то есть когда вы получили карту в отделении, а не когда финализировали заявку. Так же обращаю внимание, что дата биллинга - это дата подписания договора, то есть когда вы получили карту в отделении, а не когда финализировали заявку.

то что дали добро на открытие кредитки с определенным кред лимитом на мою заявку открытия кредитки и есть финализировать заявку? меня как раз и интересует доживет ли до 10-07-2018 это положительное решение. шоб мне не сказали когда прийду в банк - ваша заявка аннулирована по сроку и ждите теперь 45 дней что бы подать следующую. то что дали добро на открытие кредитки с определенным кред лимитом на мою заявку открытия кредитки и есть финализировать заявку? меня как раз и интересует доживет ли до 10-07-2018 это положительное решение. шоб мне не сказали когда прийду в банк - ваша заявка аннулирована по сроку и ждите теперь 45 дней что бы подать следующую.

mephala, в случае с картой неперсон не так. То есть тут схема такая: клиент приходит в отделение, заполняет заявку, если банк одобряет лимит - то подписывают документы, и карта оформлена. Дата биллинга - это и дата подачи заявки, и дата ее финализации, и дата подписания договора. Если такую заявку оставить в незаполненном состоянии, то через 30 дней заявка перестанет действовать. Так как вам это вариант не подходит, мы можем эту заявку аннулировать сами, и заполнить новую. Но здесь тогда все сначала, но ждать 45 дней не надо.Перед этим я вам писала о схеме заполнения заявки через КЦ. В КЦ клиент заполняет заявку, если решение положительное - то карта идет на печать, потом в точку доставки (отделение/ИКЦ). Здесь соответственно даты подачи заявки, ее финализации и подписания договора разные. И если заполнить заявку через КЦ, например, сейчас, то при положительном решении, карта на точке продаж хранится 60 дней. И если вы хотите биллинг именно 11 числа (в июле это среда, отделение работает), то вы просто приходите с отделение 11/07, подписываете договор и соответственно биллинг у вас 11 число