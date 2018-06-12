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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5695569656975698

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 899
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
191
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
144
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
140
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 899
Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 06:25

Re: Альфа-Банк

Сегодня утром получил ежемесячную выписку. Оказывается, что с меня списали 75 грн., в том числе за внезапно ставшую платной услугу СМС 15 грн.

Шок мой заключается в следующем:
1. Картой несколько месяцев вообще не пользовался.
2. На карте был небольшой положительный баланс
3. Продолжительное время нахожусь заграницей, поэтому не был проинформирован о платной услуге СМС-информирования
4. В отчетном месяце услугой СМС-информирования фактически не пользовался (транзакций по карте не было).

Считаю что в действиях банка есть все признаки мошенничества. Подобные действия банка вызывают желание как можно скорее закрыть карту и навсегда забыть о его существовании.
pavel_good
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 06:45

Re: Альфа-Банк

  pavel_good написав:Шок мой...

Примите мои глобокие сожаления
Вы думали, шо тооо Аллюсик улыбается? Нет, то волчий оскал! :) :)
Ну а о введении абонки за СМС-инфо говорят уже месяца три.. я вааще все свои карты на пуши перевёл, от греха подальше :(

ПС. Alfa_Bank, а почему бы при изменении условий предоставления Альфа-Чек ВСЕХ клиентов АВТОМАТОМ не отключить от этой услуги? Ведь условия изменились, т.е. услуга уже НЕ ТА :) И прислать СМСку клиенту, шо мол отключили т.к. с 29/05/18 введена абонплата. В случае необходимости просим повторно подключиться на новых условиях. Думаю это был бы высший класс любви к своему клиенту! Тем более, шо подключить СМС-инфо клиент может и удалённо, почти щелчком пальцефф :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 5695569656975698
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