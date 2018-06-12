Сегодня утром получил ежемесячную выписку. Оказывается, что с меня списали 75 грн., в том числе за внезапно ставшую платной услугу СМС 15 грн.
Шок мой заключается в следующем:
1. Картой несколько месяцев вообще не пользовался.
2. На карте был небольшой положительный баланс
3. Продолжительное время нахожусь заграницей, поэтому не был проинформирован о платной услуге СМС-информирования
4. В отчетном месяце услугой СМС-информирования фактически не пользовался (транзакций по карте не было).
Считаю что в действиях банка есть все признаки мошенничества. Подобные действия банка вызывают желание как можно скорее закрыть карту и навсегда забыть о его существовании.