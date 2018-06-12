RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5695569656975698

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 899
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
191
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
144
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
140
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 899
Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 06:25

Re: Альфа-Банк

Сегодня утром получил ежемесячную выписку. Оказывается, что с меня списали 75 грн., в том числе за внезапно ставшую платной услугу СМС 15 грн.

Шок мой заключается в следующем:
1. Картой несколько месяцев вообще не пользовался.
2. На карте был небольшой положительный баланс
3. Продолжительное время нахожусь заграницей, поэтому не был проинформирован о платной услуге СМС-информирования
4. В отчетном месяце услугой СМС-информирования фактически не пользовался (транзакций по карте не было).

Считаю что в действиях банка есть все признаки мошенничества. Подобные действия банка вызывают желание как можно скорее закрыть карту и навсегда забыть о его существовании.
pavel_good
Аватар користувача
 
Повідомлень: 334
З нами з: 19.06.08
Подякував: 7 раз.
Подякували: 92 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 06:45

Re: Альфа-Банк

  pavel_good написав:Шок мой...

Примите мои глобокие сожаления
Вы думали, шо тооо Аллюсик улыбается? Нет, то волчий оскал! :) :)
Ну а о введении абонки за СМС-инфо говорят уже месяца три.. я вааще все свои карты на пуши перевёл, от греха подальше :(

ПС. Alfa_Bank, а почему бы при изменении условий предоставления Альфа-Чек ВСЕХ клиентов АВТОМАТОМ не отключить от этой услуги? Ведь условия изменились, т.е. услуга уже НЕ ТА :) И прислать СМСку клиенту, шо мол отключили т.к. с 29/05/18 введена абонплата. В случае необходимости просим повторно подключиться на новых условиях. Думаю это был бы высший класс любви к своему клиенту! Тем более, шо подключить СМС-инфо клиент может и удалённо, почти щелчком пальцефф :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 24578
З нами з: 08.12.07
Подякував: 1966 раз.
Подякували: 2763 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 07:59

clientage ...ну кумэ...а как же смузисты ? они же кушать хотят ...) если бы кто-то в банке заботился о любви и лояльных отношениях - именно так бы и надо сделать....да и в интернет-банкинге сделать возможность не только ВКЛ но и ВЫКЛ кнопику активной и вопросов бы не было . а то что происходит - то...."мелочь" по карманах тырят , прогуливая остатки уважения и лояльности к себе....ну то такое - кто им доктор... последствия такого поведения рано или поздно приобретет критическую массу...
Промокод Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн.- 12KWD45
-VICTOR-
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6763
З нами з: 15.08.12
Подякував: 366 раз.
Подякували: 1215 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 08:04

Re: Альфа-Банк

  clientage написав:Alfa_Bank, а почему бы при изменении условий предоставления Альфа-Чек ВСЕХ клиентов АВТОМАТОМ не отключить от этой услуги? Ведь условия изменились, т.е. услуга уже НЕ ТА :) И прислать СМСку клиенту, шо мол отключили т.к. с 29/05/18 введена абонплата. В случае необходимости просим повторно подключиться на новых условиях. Думаю это был бы высший класс любви к своему клиенту!

Понимаю, что вопрос "почему" скорее всего риторический - но я думаю потому, что тут речь не идет о "любви к своему клиенту". Вернее в банке клиента пытаются "любить", но несколько в ином значении этого слова ;), описывающее не прекрасное чувство ЛЮБВИ, а банальную попытку вступить с ним в половую связь. Причем без его согласия. И по возможности в извращенной форме. Оттуда и все пуши, и увеличившийся в прошлом году лимит для бесплатности пакетных карт, и вначале ставшая платной рассрочка, а потом предложения о рассрочке на 6 мес. по умолчанию даже на суммы от 1000 грн., и многие разные другие "пакости" от Аллы.
В общем известно, что с Аллой надо быть начеку. НО это известно тем кто "сидит" на этом форуме. Остальных просто жалко. Они как в анекдоте "плачут, колятся, но продолжают ... работать с Аллой"
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 527
З нами з: 20.03.15
Подякував: 22 раз.
Подякували: 136 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 09:22

Re: Альфа-Банк

Господа, карту-погорельца можно перевыпустить вообще? Или только в отделении.
Я считаю, что институт банков более опасен, чем вооруженная армия. ©
DENVER_S
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4366
З нами з: 05.04.11
Подякував: 694 раз.
Подякували: 537 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 09:35

ЭДАК БРАТЦИ НЕ ГАДИТЦА-РАЗДВИГАЙТЕ ЯГОДИЦИ

  clientage написав:
  pavel_good написав:Шок мой...

Примите мои глобокие сожаления
Вы думали, шо тооо Аллюсик улыбается? Нет, то волчий оскал! :) :)
Ну а о введении абонки за СМС-инфо говорят уже месяца три.. я вааще все свои карты на пуши перевёл, от греха подальше

ПС. Alfa_Bank, а почему бы при изменении условий предоставления Альфа-Чек ВСЕХ клиентов АВТОМАТОМ не отключить от этой услуги? Ведь условия изменились, т.е. услуга уже НЕ ТА :) И прислать СМСку клиенту, шо мол отключили т.к. с 29/05/18 введена абонплата. В случае необходимости просим повторно подключиться на новых условиях. Думаю это был бы высший класс любви к своему клиенту! Тем более, шо подключить СМС-инфо клиент может и удалённо, почти щелчком пальцефф :)

Шеф.
вряд ли они откужутся от игры в БЭ-БЭ :mrgreen:
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
хуторянка
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2422
З нами з: 28.02.10
Подякував: 17 раз.
Подякували: 104 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 09:39

  DENVER_S написав:Господа, карту-погорельца можно перевыпустить вообще? Или только в отделении.

Коллега-перевыпустить можно НО называться она уже будет по другому :D (типа комфорт)
заказ через кал-получать в отделении
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
хуторянка
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2422
З нами з: 28.02.10
Подякував: 17 раз.
Подякували: 104 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5695569656975698
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Aps, slasva і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Райффайзен Банк Аваль 1 ... 567, 568, 569
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 13:30
5684 1371061
Переглянути останнє повідомлення
Сер 13 чер, 2018 09:51
-VICTOR-
ВТБ Банк 1 ... 1295, 1296, 1297
Anonymous » Вів 11 січ, 2005 18:07
12963 2510865
Переглянути останнє повідомлення
Сер 13 чер, 2018 09:49
Михалыч
Банк Альянс 1 ... 20, 21, 22
myseopochta » П'ят 20 січ, 2017 01:36
211 27588
Переглянути останнє повідомлення
Сер 13 чер, 2018 09:21
PostBankir

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.