Додано: Сер 13 чер, 2018 07:59

clientage ...ну кумэ...а как же смузисты ? они же кушать хотят ...) если бы кто-то в банке заботился о любви и лояльных отношениях - именно так бы и надо сделать....да и в интернет-банкинге сделать возможность не только ВКЛ но и ВЫКЛ кнопику активной и вопросов бы не было . а то что происходит - то...."мелочь" по карманах тырят , прогуливая остатки уважения и лояльности к себе....ну то такое - кто им доктор... последствия такого поведения рано или поздно приобретет критическую массу...

Промокод Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн.- 12KWD45