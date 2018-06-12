Сегодня утром получил ежемесячную выписку. Оказывается, что с меня списали 75 грн., в том числе за внезапно ставшую платной услугу СМС 15 грн.
Шок мой заключается в следующем: 1. Картой несколько месяцев вообще не пользовался. 2. На карте был небольшой положительный баланс 3. Продолжительное время нахожусь заграницей, поэтому не был проинформирован о платной услуге СМС-информирования 4. В отчетном месяце услугой СМС-информирования фактически не пользовался (транзакций по карте не было).
Считаю что в действиях банка есть все признаки мошенничества. Подобные действия банка вызывают желание как можно скорее закрыть карту и навсегда забыть о его существовании.
Примите мои глобокие сожаления Вы думали, шо тооо Аллюсик улыбается? Нет, то волчий оскал! Ну а о введении абонки за СМС-инфо говорят уже месяца три.. я вааще все свои карты на пуши перевёл, от греха подальше
ПС. Alfa_Bank, а почему бы при изменении условий предоставления Альфа-Чек ВСЕХ клиентов АВТОМАТОМ не отключить от этой услуги? Ведь условия изменились, т.е. услуга уже НЕ ТА И прислать СМСку клиенту, шо мол отключили т.к. с 29/05/18 введена абонплата. В случае необходимости просим повторно подключиться на новых условиях. Думаю это был бы высший класс любви к своему клиенту! Тем более, шо подключить СМС-инфо клиент может и удалённо, почти щелчком пальцефф
clientage ...ну кумэ...а как же смузисты ? они же кушать хотят ...) если бы кто-то в банке заботился о любви и лояльных отношениях - именно так бы и надо сделать....да и в интернет-банкинге сделать возможность не только ВКЛ но и ВЫКЛ кнопику активной и вопросов бы не было . а то что происходит - то...."мелочь" по карманах тырят , прогуливая остатки уважения и лояльности к себе....ну то такое - кто им доктор... последствия такого поведения рано или поздно приобретет критическую массу...
Промокод Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн.- 12KWD45
clientage написав:Alfa_Bank, а почему бы при изменении условий предоставления Альфа-Чек ВСЕХ клиентов АВТОМАТОМ не отключить от этой услуги? Ведь условия изменились, т.е. услуга уже НЕ ТА И прислать СМСку клиенту, шо мол отключили т.к. с 29/05/18 введена абонплата. В случае необходимости просим повторно подключиться на новых условиях. Думаю это был бы высший класс любви к своему клиенту!
Понимаю, что вопрос "почему" скорее всего риторический - но я думаю потому, что тут речь не идет о "любви к своему клиенту". Вернее в банке клиента пытаются "любить", но несколько в ином значении этого слова , описывающее не прекрасное чувство ЛЮБВИ, а банальную попытку вступить с ним в половую связь. Причем без его согласия. И по возможности в извращенной форме. Оттуда и все пуши, и увеличившийся в прошлом году лимит для бесплатности пакетных карт, и вначале ставшая платной рассрочка, а потом предложения о рассрочке на 6 мес. по умолчанию даже на суммы от 1000 грн., и многие разные другие "пакости" от Аллы. В общем известно, что с Аллой надо быть начеку. НО это известно тем кто "сидит" на этом форуме. Остальных просто жалко. Они как в анекдоте "плачут, колятся, но продолжают ... работать с Аллой"
Примите мои глобокие сожаления Вы думали, шо тооо Аллюсик улыбается? Нет, то волчий оскал! Ну а о введении абонки за СМС-инфо говорят уже месяца три.. я вааще все свои карты на пуши перевёл, от греха подальше
ПС. Alfa_Bank, а почему бы при изменении условий предоставления Альфа-Чек ВСЕХ клиентов АВТОМАТОМ не отключить от этой услуги? Ведь условия изменились, т.е. услуга уже НЕ ТА И прислать СМСку клиенту, шо мол отключили т.к. с 29/05/18 введена абонплата. В случае необходимости просим повторно подключиться на новых условиях. Думаю это был бы высший класс любви к своему клиенту! Тем более, шо подключить СМС-инфо клиент может и удалённо, почти щелчком пальцефф