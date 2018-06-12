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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 13 чер, 2018 12:29
Imp_666
то и я о том, шо уже и переехавший не работает
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Додано: Сер 13 чер, 2018 12:36
DENVER_S написав:
https://alfabank.ua/upload/fgvfl.pdf
Тарифи по пакету банківських послуг «Сomfort»
для отримувачів виплат від Фонду гарантування вкладів
Это оно я так понимаю? Это ж не обычный комфорт судя по тарифам.
При наличии других пакетов старую ФГВЛ в него же не перевыпустят?
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
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vollena71
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Додано: Сер 13 чер, 2018 12:37
vollena71 написав: DENVER_S написав:
https://alfabank.ua/upload/fgvfl.pdf
Тарифи по пакету банківських послуг «Сomfort»
для отримувачів виплат від Фонду гарантування вкладів
Это оно я так понимаю? Это ж не обычный комфорт судя по тарифам.
При наличии других пакетов старую ФГВЛ в него же не перевыпустят?
Нет
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Stringer
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Додано: Сер 13 чер, 2018 12:39
Stringer написав:
При наличии других пакетов старую ФГВЛ в него же не перевыпустят?
Нет
Закрывать или вторым гривневым в Платинум Блек?
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
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vollena71
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