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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5696569756985699

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 899
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
191
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
144
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
140
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 899
Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 12:29

Imp_666
то и я о том, шо уже и переехавший не работает ;)
v57
 
Повідомлень: 1744
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Подякував: 62 раз.
Подякували: 122 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 12:36

  DENVER_S написав:
Тарифи по пакету банківських послуг «Сomfort»
для отримувачів виплат від Фонду гарантування вкладів

https://alfabank.ua/upload/fgvfl.pdf
Это оно я так понимаю? Это ж не обычный комфорт судя по тарифам.

При наличии других пакетов старую ФГВЛ в него же не перевыпустят?
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Повідомлень: 1275
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Подякував: 282 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 12:37

  vollena71 написав:
  DENVER_S написав:
Тарифи по пакету банківських послуг «Сomfort»
для отримувачів виплат від Фонду гарантування вкладів

https://alfabank.ua/upload/fgvfl.pdf
Это оно я так понимаю? Это ж не обычный комфорт судя по тарифам.

При наличии других пакетов старую ФГВЛ в него же не перевыпустят?

Нет
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 12:39

  Stringer написав:
При наличии других пакетов старую ФГВЛ в него же не перевыпустят?

Нет

Закрывать или вторым гривневым в Платинум Блек?
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Повідомлень: 1275
З нами з: 18.09.13
Подякував: 282 раз.
Подякували: 216 раз.
 
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  #<1 ... 5696569756985699
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