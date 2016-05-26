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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5696569756985699

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 899
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
191
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
144
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
140
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 899
Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 12:29

Imp_666
то и я о том, шо уже и переехавший не работает ;)
v57
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 12:36

  DENVER_S написав:
Тарифи по пакету банківських послуг «Сomfort»
для отримувачів виплат від Фонду гарантування вкладів

https://alfabank.ua/upload/fgvfl.pdf
Это оно я так понимаю? Это ж не обычный комфорт судя по тарифам.

При наличии других пакетов старую ФГВЛ в него же не перевыпустят?
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 12:37

  vollena71 написав:
  DENVER_S написав:
Тарифи по пакету банківських послуг «Сomfort»
для отримувачів виплат від Фонду гарантування вкладів

https://alfabank.ua/upload/fgvfl.pdf
Это оно я так понимаю? Это ж не обычный комфорт судя по тарифам.

При наличии других пакетов старую ФГВЛ в него же не перевыпустят?

Нет
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 12:39

  Stringer написав:
При наличии других пакетов старую ФГВЛ в него же не перевыпустят?

Нет

Закрывать или вторым гривневым в Платинум Блек?
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Повідомлень: 1275
З нами з: 18.09.13
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 14:32

  clientage написав:
  pavel_good написав:Шок мой...

Примите мои глобокие сожаления
Вы думали, шо тооо Аллюсик улыбается? Нет, то волчий оскал! :) :)
Ну а о введении абонки за СМС-инфо говорят уже месяца три.. я вааще все свои карты на пуши перевёл, от греха подальше :(

ПС. Alfa_Bank, а почему бы при изменении условий предоставления Альфа-Чек ВСЕХ клиентов АВТОМАТОМ не отключить от этой услуги? Ведь условия изменились, т.е. услуга уже НЕ ТА :) И прислать СМСку клиенту, шо мол отключили т.к. с 29/05/18 введена абонплата. В случае необходимости просим повторно подключиться на новых условиях. Думаю это был бы высший класс любви к своему клиенту! Тем более, шо подключить СМС-инфо клиент может и удалённо, почти щелчком пальцефф :)


А потому что хотят получить недовольных клиентов и закрытые карты.
п.с. 75 грн погашены карта закрыта, лояльность к Альфе потеряна.
vanok
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 15:05

  vollena71 написав:
  Stringer написав:
При наличии других пакетов старую ФГВЛ в него же не перевыпустят?

Нет

Закрывать или вторым гривневым в Платинум Блек?

Либо закрывать фгвл либо платинум блэк
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 15:21

  vanok написав:
  clientage написав:
  pavel_good написав:Шок мой...

Примите мои глобокие сожаления
Вы думали, шо тооо Аллюсик улыбается? Нет, то волчий оскал! :) :)
Ну а о введении абонки за СМС-инфо говорят уже месяца три.. я вааще все свои карты на пуши перевёл, от греха подальше :(

ПС. Alfa_Bank, а почему бы при изменении условий предоставления Альфа-Чек ВСЕХ клиентов АВТОМАТОМ не отключить от этой услуги? Ведь условия изменились, т.е. услуга уже НЕ ТА :) И прислать СМСку клиенту, шо мол отключили т.к. с 29/05/18 введена абонплата. В случае необходимости просим повторно подключиться на новых условиях. Думаю это был бы высший класс любви к своему клиенту! Тем более, шо подключить СМС-инфо клиент может и удалённо, почти щелчком пальцефф :)


А потому что хотят получить недовольных клиентов и закрытые карты.
п.с. 75 грн погашены карта закрыта, лояльность к Альфе потеряна.

Аналогично, надоели нежданчики от этой банки
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 16:11

АЛЬФА-БАНК,
У клиента есть Максимум. Он ею не пользуется, не активировал, даже пин не получал.
За пуши и не слыхивал.
Он влетит на 15+60 грн.?
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 16:51

  guntherhouse777 написав:АЛЬФА-БАНК,
У клиента есть Максимум. Он ею не пользуется, не активировал, даже пин не получал.
За пуши и не слыхивал.
Он влетит на 15+60 грн.?


договор подписывал? в мабе карта видна?
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
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