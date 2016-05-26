АЛЬФА-БАНК,

Примите мои глобокие сожаления Вы думали, шо тооо Аллюсик улыбается? Нет, то волчий оскал! Ну а о введении абонки за СМС-инфо говорят уже месяца три.. я вааще все свои карты на пуши перевёл, от греха подальше
ПС. Alfa_Bank, а почему бы при изменении условий предоставления Альфа-Чек ВСЕХ клиентов АВТОМАТОМ не отключить от этой услуги? Ведь условия изменились, т.е. услуга уже НЕ ТА И прислать СМСку клиенту, шо мол отключили т.к. с 29/05/18 введена абонплата. В случае необходимости просим повторно подключиться на новых условиях. Думаю это был бы высший класс любви к своему клиенту! Тем более, шо подключить СМС-инфо клиент может и удалённо, почти щелчком пальцефф
А потому что хотят получить недовольных клиентов и закрытые карты. п.с. 75 грн погашены карта закрыта, лояльность к Альфе потеряна.
Примите мои глобокие сожаления Вы думали, шо тооо Аллюсик улыбается? Нет, то волчий оскал! Ну а о введении абонки за СМС-инфо говорят уже месяца три.. я вааще все свои карты на пуши перевёл, от греха подальше
ПС. Alfa_Bank, а почему бы при изменении условий предоставления Альфа-Чек ВСЕХ клиентов АВТОМАТОМ не отключить от этой услуги? Ведь условия изменились, т.е. услуга уже НЕ ТА И прислать СМСку клиенту, шо мол отключили т.к. с 29/05/18 введена абонплата. В случае необходимости просим повторно подключиться на новых условиях. Думаю это был бы высший класс любви к своему клиенту! Тем более, шо подключить СМС-инфо клиент может и удалённо, почти щелчком пальцефф
А потому что хотят получить недовольных клиентов и закрытые карты. п.с. 75 грн погашены карта закрыта, лояльность к Альфе потеряна.