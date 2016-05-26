Договор человек подписал. Что такое маб и мобайл- он понятия не имеет.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 13 чер, 2018 17:13
Додано: Сер 13 чер, 2018 17:36
guntherhouse777, добрый вечер. Комиссия спишется. Договор подписан, значит, клиент согласился с его условиями. Альфа-Чек подключается по умолчанию после подписания договора. Предварительно банк отправил всем клиентам смс-уведомление об изменении тарифа, и предложил бесплатную альтернативу - Push. Если у клиента если вопросы, то необходимо обратиться в КЦ или отделение.
Додано: Сер 13 чер, 2018 18:34
Alfa_Bank,
Понял, обрадую клиента.
Еще вопрос.
Клиент по по основной карте Максимум подключил пуши. По допкам- нет. Они не активны, в мабе светятся черным.
В этом случае плата за СМС грозит клиенту?
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