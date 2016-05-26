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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5697569856995700

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 899
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
191
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
144
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
140
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 899
Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 17:13

  IMPRINTER написав:
  guntherhouse777 написав:АЛЬФА-БАНК,
У клиента есть Максимум. Он ею не пользуется, не активировал, даже пин не получал.
За пуши и не слыхивал.
Он влетит на 15+60 грн.?


договор подписывал? в мабе карта видна?

Договор человек подписал. Что такое маб и мобайл- он понятия не имеет.
guntherhouse777
 
Повідомлень: 3275
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 226 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 17:36

  guntherhouse777 написав:
  IMPRINTER написав:
  guntherhouse777 написав:АЛЬФА-БАНК,
У клиента есть Максимум. Он ею не пользуется, не активировал, даже пин не получал.
За пуши и не слыхивал.
Он влетит на 15+60 грн.?


договор подписывал? в мабе карта видна?

Договор человек подписал. Что такое маб и мобайл- он понятия не имеет.


guntherhouse777, добрый вечер. Комиссия спишется. Договор подписан, значит, клиент согласился с его условиями. Альфа-Чек подключается по умолчанию после подписания договора. Предварительно банк отправил всем клиентам смс-уведомление об изменении тарифа, и предложил бесплатную альтернативу - Push. Если у клиента если вопросы, то необходимо обратиться в КЦ или отделение.
Alfa_Bank
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Повідомлень: 4515
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 18:34

Alfa_Bank,
Понял, обрадую клиента.

Еще вопрос.
Клиент по по основной карте Максимум подключил пуши. По допкам- нет. Они не активны, в мабе светятся черным.
В этом случае плата за СМС грозит клиенту?
guntherhouse777
 
Повідомлень: 3275
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 226 раз.
 
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  #<1 ... 5697569856995700
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