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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 13 чер, 2018 17:13
IMPRINTER написав: guntherhouse777 написав:
АЛЬФА-БАНК,
У клиента есть Максимум. Он ею не пользуется, не активировал, даже пин не получал.
За пуши и не слыхивал.
Он влетит на 15+60 грн.?
договор подписывал? в мабе карта видна?
Договор человек подписал. Что такое маб и мобайл- он понятия не имеет.
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guntherhouse777
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Додано: Сер 13 чер, 2018 17:36
guntherhouse777 написав: IMPRINTER написав: guntherhouse777 написав:
АЛЬФА-БАНК,
У клиента есть Максимум. Он ею не пользуется, не активировал, даже пин не получал.
За пуши и не слыхивал.
Он влетит на 15+60 грн.?
договор подписывал? в мабе карта видна?
Договор человек подписал. Что такое маб и мобайл- он понятия не имеет.
guntherhouse777, добрый вечер. Комиссия спишется. Договор подписан, значит, клиент согласился с его условиями. Альфа-Чек подключается по умолчанию после подписания договора. Предварительно банк отправил всем клиентам смс-уведомление об изменении тарифа, и предложил бесплатную альтернативу - Push. Если у клиента если вопросы, то необходимо обратиться в КЦ или отделение.
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Alfa_Bank
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Додано: Сер 13 чер, 2018 18:34
Alfa_Bank,
Понял, обрадую клиента.
Еще вопрос.
Клиент по по основной карте Максимум подключил пуши. По допкам- нет. Они не активны, в мабе светятся черным.
В этом случае плата за СМС грозит клиенту?
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guntherhouse777
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Додано: Сер 13 чер, 2018 20:30
guntherhouse777 написав:Alfa_Bank,
Понял, обрадую клиента.
Еще вопрос.
Клиент по по основной карте Максимум подключил пуши. По допкам- нет. Они не активны, в мабе светятся черным.
В этом случае плата за СМС грозит клиенту?
Да. По каждой карте 15 грн.
Свинорыл 80lvl
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cdj2
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Додано: Сер 13 чер, 2018 20:33
Аллин вайбер прислав ось таке
Хочете заробляти у подорожах?
Тоді варто згадати про свою кредитку «Максимум»!
Розраховуйтесь карткою за готелі чи квитки на потяг/автобус та повертайте до 25% кешбеку!
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Це офзапрошення чи просто реклама?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Додано: Сер 13 чер, 2018 21:13
Это оф.акция Велики кешбеки. В понедельник оф.пред. все разжевал. Шикарная акция
chipmunk написав:
Аллин вайбер прислав ось таке
Хочете заробляти у подорожах?
Тоді варто згадати про свою кредитку «Максимум»!
Розраховуйтесь карткою за готелі чи квитки на потяг/автобус та повертайте до 25% кешбеку!
Акція триває все літо, тож встигніть отримати свій кешбек!
Це офзапрошення чи просто реклама?
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lel
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Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
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