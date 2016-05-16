RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5697569856995700

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 899
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
191
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
144
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
140
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 899
Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 17:13

  IMPRINTER написав:
  guntherhouse777 написав:АЛЬФА-БАНК,
У клиента есть Максимум. Он ею не пользуется, не активировал, даже пин не получал.
За пуши и не слыхивал.
Он влетит на 15+60 грн.?


договор подписывал? в мабе карта видна?

Договор человек подписал. Что такое маб и мобайл- он понятия не имеет.
guntherhouse777
 
Повідомлень: 3277
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 226 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 17:36

  guntherhouse777 написав:
  IMPRINTER написав:
  guntherhouse777 написав:АЛЬФА-БАНК,
У клиента есть Максимум. Он ею не пользуется, не активировал, даже пин не получал.
За пуши и не слыхивал.
Он влетит на 15+60 грн.?


договор подписывал? в мабе карта видна?

Договор человек подписал. Что такое маб и мобайл- он понятия не имеет.


guntherhouse777, добрый вечер. Комиссия спишется. Договор подписан, значит, клиент согласился с его условиями. Альфа-Чек подключается по умолчанию после подписания договора. Предварительно банк отправил всем клиентам смс-уведомление об изменении тарифа, и предложил бесплатную альтернативу - Push. Если у клиента если вопросы, то необходимо обратиться в КЦ или отделение.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 4515
З нами з: 18.02.13
Подякував: 11 раз.
Подякували: 317 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 18:34

Alfa_Bank,
Понял, обрадую клиента.

Еще вопрос.
Клиент по по основной карте Максимум подключил пуши. По допкам- нет. Они не активны, в мабе светятся черным.
В этом случае плата за СМС грозит клиенту?
guntherhouse777
 
Повідомлень: 3277
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 226 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 20:30

Re: Альфа-Банк

guntherhouse777 написав:Alfa_Bank,
Понял, обрадую клиента.

Еще вопрос.
Клиент по по основной карте Максимум подключил пуши. По допкам- нет. Они не активны, в мабе светятся черным.
В этом случае плата за СМС грозит клиенту?
Да. По каждой карте 15 грн.
Свинорыл 80lvl
cdj2
 
Повідомлень: 2349
З нами з: 11.04.15
Подякував: 227 раз.
Подякували: 176 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 20:33

Re: Альфа-Банк

Аллин вайбер прислав ось таке
Хочете заробляти у подорожах?
Тоді варто згадати про свою кредитку «Максимум»!
Розраховуйтесь карткою за готелі чи квитки на потяг/автобус та повертайте до 25% кешбеку!
Акція триває все літо, тож встигніть отримати свій кешбек!

Це офзапрошення чи просто реклама?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7895
З нами з: 15.04.09
Подякував: 374 раз.
Подякували: 476 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 21:13

Re: Альфа-Банк

Это оф.акция Велики кешбеки. В понедельник оф.пред. все разжевал. Шикарная акция
chipmunk написав:Аллин вайбер прислав ось таке
Хочете заробляти у подорожах?
Тоді варто згадати про свою кредитку «Максимум»!
Розраховуйтесь карткою за готелі чи квитки на потяг/автобус та повертайте до 25% кешбеку!
Акція триває все літо, тож встигніть отримати свій кешбек!

Це офзапрошення чи просто реклама?
lel
 
Повідомлень: 1609
З нами з: 10.12.13
Подякував: 813 раз.
Подякували: 183 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 22:19

Re: Альфа-Банк

  lel написав:В понедельник оф.пред. все разжевал.

Так допки участвуют в этой шикарной аХции? Офпред отмолчался по этому поводу :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 24601
З нами з: 08.12.07
Подякував: 1967 раз.
Подякували: 2766 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 22:31

Re: Альфа-Банк

Участвует счёт. Допки похоже участвуют, они же привязаны к счету- только мах. сумма кешбека на счёт 500грн грязными, но суммируется с обычной программой Не видкладай жития на завтра. Т.е 500 Великий кешбек+ 500 обычная. Кстати- только Махимки. Никаких кобрендов.
clientage написав:
  lel написав:В понедельник оф.пред. все разжевал.

Так допки участвуют в этой шикарной аХции? Офпред отмолчался по этому поводу :(
lel
 
Повідомлень: 1609
З нами з: 10.12.13
Подякував: 813 раз.
Подякували: 183 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 00:34

Акция автоматом на 3 мес или нужно активировать как~то?
А то не вникал,не читал подробно.
mihasik
 
Повідомлень: 338
З нами з: 26.10.11
Подякував: 14 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5697569856995700
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Feedfetcher і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
МАРФИН БАНК 1 ... 53, 54, 55
Anonymous » Чет 06 січ, 2005 18:29
546 172823
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 чер, 2018 00:24
vkladchiik
Банк Центр
Модератор » Пон 16 тра, 2016 10:50
9 4318
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 чер, 2018 00:23
vkladchiik
БМ БАНК 1 ... 496, 497, 498
Anonymous » Чет 10 лип, 2008 17:41
4976 799770
Переглянути останнє повідомлення
Сер 13 чер, 2018 22:56
lubopytnaya

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.