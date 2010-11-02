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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5698569957005701

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 899
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
191
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
144
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
140
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 899
Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 06:35

  v57 написав:хм. а шо с сайтом мега-билинг или как там он переназвался?
тоже отжали? как и гор.воду и отопление ;) жаль
удобно было платить и показатели вносить и за свет и за гор.воду

с 31/05 вношу показания водоканалу и кевтеплу в их паблик акках вайбера-удобно,оплата же Моней
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 10:32

  lel написав:Участвует счёт. Допки похоже участвуют, они же привязаны к счету- только мах. сумма кешбека на счёт 500грн грязными, но суммируется с обычной программой Не видкладай жития на завтра. Т.е 500 Великий кешбек+ 500 обычная. Кстати- только Махимки. Никаких кобрендов.
clientage написав:
  lel написав:В понедельник оф.пред. все разжевал.

Так допки участвуют в этой шикарной аХции? Офпред отмолчался по этому поводу :(

lel, clientage, добрый день. Если допки на базе MC World по КК "Максимум", то учавствуют, и макс. сумма привязана не к счету, а к каждой карте отдельно, то есть если у вас 3 карты к счету, то по каждой можно получить по 500 грн - 1,5к грн по акции "Не відкладай життя на завтра", такой же принцип и по "Великим кешбекам"
Итого, по одному счету в рамках двух акций максимум 3к грн грязными (это на примере 3х карт к счету)
Главное чтобы по всем картам был подтянут бонусный модуль.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 10:45

  Alfa_Bank написав:Главное чтобы по всем картам был подтянут бонусный модуль.

Это как? :? Я основной картой иногда пользуюсь, допкой - нет, но она активирована.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 10:59

  Vorlon написав:
  Alfa_Bank написав:Главное чтобы по всем картам был подтянут бонусный модуль.

Это как? :?

Vorlon, наверное я вас запутала тех. особенностями :| Попробую реабилитироваться :)
Бонусная программа подключается по каждой карте отдельно, и бывают кейсы, когда бонусы по основной карте выплачиваются, а по допке нет (по тех. причинам карта не подтянулась к бонусному модулю), тогда мы ее подключаем руками. Ну это конечно единичные случаи.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 11:42

Re: Альфа-Банк

Alfa_Bank написав:Так допки участвуют в этой шикарной аХции? Офпред отмолчался по этому поводу :(
[/quote]
lel, clientage, добрый день. Если допки на базе MC World по КК "Максимум", то учавствуют, и макс. сумма привязана не к счету, а к каждой карте отдельно, то есть если у вас 3 карты к счету, то по каждой можно получить по 500 грн - 1,5к грн по акции "Не відкладай життя на завтра", такой же принцип и по "Великим кешбекам"
Итого, по одному счету в рамках двух акций максимум 3к грн грязными (это на примере 3х карт к счету)
Главное чтобы по всем картам был подтянут бонусный модуль.[/quote]
Спасибо. Разъяснили все нюансы. Жаль не успею получить пару новых допок. Обязуюсь после теста в этом месяце получить ещё пару.
lel
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 11:52

Re: Альфа-Банк

Подскажите, при выставлении лимитов по валютным картам в Мобайл приложении нужно устанавливать сумму в валюте карты или эквивалент в гривне?
Two tea to room two two
AlexRS
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