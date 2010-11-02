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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5699570057015702>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 899
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
191
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
144
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
140
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 899
Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 06:35

  v57 написав:хм. а шо с сайтом мега-билинг или как там он переназвался?
тоже отжали? как и гор.воду и отопление ;) жаль
удобно было платить и показатели вносить и за свет и за гор.воду

с 31/05 вношу показания водоканалу и кевтеплу в их паблик акках вайбера-удобно,оплата же Моней
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 10:32

  lel написав:Участвует счёт. Допки похоже участвуют, они же привязаны к счету- только мах. сумма кешбека на счёт 500грн грязными, но суммируется с обычной программой Не видкладай жития на завтра. Т.е 500 Великий кешбек+ 500 обычная. Кстати- только Махимки. Никаких кобрендов.
clientage написав:
  lel написав:В понедельник оф.пред. все разжевал.

Так допки участвуют в этой шикарной аХции? Офпред отмолчался по этому поводу :(

lel, clientage, добрый день. Если допки на базе MC World по КК "Максимум", то учавствуют, и макс. сумма привязана не к счету, а к каждой карте отдельно, то есть если у вас 3 карты к счету, то по каждой можно получить по 500 грн - 1,5к грн по акции "Не відкладай життя на завтра", такой же принцип и по "Великим кешбекам"
Итого, по одному счету в рамках двух акций максимум 3к грн грязными (это на примере 3х карт к счету)
Главное чтобы по всем картам был подтянут бонусный модуль.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 10:45

  Alfa_Bank написав:Главное чтобы по всем картам был подтянут бонусный модуль.

Это как? :? Я основной картой иногда пользуюсь, допкой - нет, но она активирована.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 10:59

  Vorlon написав:
  Alfa_Bank написав:Главное чтобы по всем картам был подтянут бонусный модуль.

Это как? :?

Vorlon, наверное я вас запутала тех. особенностями :| Попробую реабилитироваться :)
Бонусная программа подключается по каждой карте отдельно, и бывают кейсы, когда бонусы по основной карте выплачиваются, а по допке нет (по тех. причинам карта не подтянулась к бонусному модулю), тогда мы ее подключаем руками. Ну это конечно единичные случаи.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 11:42

Re: Альфа-Банк

Alfa_Bank написав:Так допки участвуют в этой шикарной аХции? Офпред отмолчался по этому поводу :(
[/quote]
lel, clientage, добрый день. Если допки на базе MC World по КК "Максимум", то учавствуют, и макс. сумма привязана не к счету, а к каждой карте отдельно, то есть если у вас 3 карты к счету, то по каждой можно получить по 500 грн - 1,5к грн по акции "Не відкладай життя на завтра", такой же принцип и по "Великим кешбекам"
Итого, по одному счету в рамках двух акций максимум 3к грн грязными (это на примере 3х карт к счету)
Главное чтобы по всем картам был подтянут бонусный модуль.[/quote]
Спасибо. Разъяснили все нюансы. Жаль не успею получить пару новых допок. Обязуюсь после теста в этом месяце получить ещё пару.
lel
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 11:52

Re: Альфа-Банк

Подскажите, при выставлении лимитов по валютным картам в Мобайл приложении нужно устанавливать сумму в валюте карты или эквивалент в гривне?
Two tea to room two two
AlexRS
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 12:12

Услуги по кредитке

Всем привет, у кого хорошая память, подскажите, при получении кредитной карты МАКСИМУМ какие платные услуги от Альфы к ней подключены по умолчанию и могут быть отключены через КЦ? Помню что их вроде три, первая "Старховка от финансовых рисков"..а вот две другие услуги не помню как называются...????? :mrgreen:
skorpi
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 12:16

  skorpi написав:Всем привет, у кого хорошая память, подскажите, при получении кредитной карты МАКСИМУМ какие платные услуги от Альфы к ней подключены по умолчанию и могут быть отключены через КЦ? Помню что их вроде три, первая "Старховка от финансовых рисков"..а вот две другие услуги не помню как называются...????? :mrgreen:

две страховки и смс-инфо (от финрисков по телефону после оформления, от медстраховки во время оформления)
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 12:16

  skorpi написав:Всем привет, у кого хорошая память, подскажите, при получении кредитной карты МАКСИМУМ какие платные услуги от Альфы к ней подключены по умолчанию и могут быть отключены через КЦ? Помню что их вроде три, первая "Старховка от финансовых рисков"..а вот две другие услуги не помню как называются...????? :mrgreen:

Страхи от финрисков и потери здоровья. Но вот по отзвывам моих корешей за последние месяца 3 их автоматом чото Альфа и не подключает. Но проверить текущий статус все таки стоит -- звонком на КЦ.
Ну а третий платный страх -- СМС-инфо, оно автоматом включается с абонкой 15грн/мес. Нуна либо отключить заявой в отделении (обычно через 1..2дн после получения карты) либо включить пуши через смарт :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 12:53

  clientage написав:
  Искатель написав:"Максимум-Ворлд" от "Альфабанка", получить 3% кэшбэка грязными (т.е. 2,415% чистыми)+ оформить рассрочку на 3 месяца;

Для этого вар-та по моим возможностям выходит макс 5.61% уже чистыми

Зображення

Для талбички предполагалось шо:
РД+2 -- трата под рассрочку прошла через 2 дн. после РД -- эт оптимистичный прогноз;
РД-2 -- трата под рассрочку была за 2 дн. до РД -- пессимист. сценарий :)
10, 12, 14, 17 -- возможные %% на срочный депо
Следует заметить, шо квази-КБ от Рассрочки "начисляется" 3-мя частями, 1я порядка 2/3 суммы КБ(1..2мес), а на 2 остальные приходится порядка 1/3.
В то же время обычный КБ начисляется или в день проводки по счету или раз в мес, т.е. гораздо быстрее отдачи от Рассрочки.

ПС. ИМХО время Рассрочки уходит. Большие (6..12мес) стали платными. А 3х мес. реально борется с быстрыми Виикой, Б5(аХция) и Симой за место под солнцем. У Рассрочки осталось место тока ̶н̶а̶ ̶в̶о̶с̶х̶о̶д̶е̶ ̶с̶о̶л̶н̶ц̶а̶ в начале 1го ПП 10..15дн :(


Як завжди, ґрунтовний підхід! ;)
Альфу поки рятує тільки те, що в багатьох Віка без ліміту, В5 з маленьким лімітом, а щодо Сімки - не впевненість в майбутньому акції.
V2
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