Додано: Чет 14 чер, 2018 11:42

Alfa_Bank написав: Так допки участвуют в этой шикарной аХции? Офпред отмолчался по этому поводу Так допки участвуют в этой шикарной аХции? Офпред отмолчался по этому поводу

[/quote]lel, clientage, добрый день. Если допки на базе MC World по КК "Максимум", то учавствуют, и макс. сумма привязана не к счету, а к каждой карте отдельно, то есть если у вас 3 карты к счету, то по каждой можно получить по 500 грн - 1,5к грн по акции "Не відкладай життя на завтра", такой же принцип и по "Великим кешбекам"Итого, по одному счету в рамках двух акций максимум 3к грн грязными (это на примере 3х карт к счету)Главное чтобы по всем картам был подтянут бонусный модуль.[/quote]Спасибо. Разъяснили все нюансы. Жаль не успею получить пару новых допок. Обязуюсь после теста в этом месяце получить ещё пару.