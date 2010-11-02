с 31/05 вношу показания водоканалу и кевтеплу в их паблик акках вайбера-удобно,оплата же Моней
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 14 чер, 2018 06:35
с 31/05 вношу показания водоканалу и кевтеплу в их паблик акках вайбера-удобно,оплата же Моней
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Чет 14 чер, 2018 10:32
lel, clientage, добрый день. Если допки на базе MC World по КК "Максимум", то учавствуют, и макс. сумма привязана не к счету, а к каждой карте отдельно, то есть если у вас 3 карты к счету, то по каждой можно получить по 500 грн - 1,5к грн по акции "Не відкладай життя на завтра", такой же принцип и по "Великим кешбекам"
Итого, по одному счету в рамках двух акций максимум 3к грн грязными (это на примере 3х карт к счету)
Главное чтобы по всем картам был подтянут бонусный модуль.
Додано: Чет 14 чер, 2018 10:45
Додано: Чет 14 чер, 2018 10:59
Vorlon, наверное я вас запутала тех. особенностями Попробую реабилитироваться
Бонусная программа подключается по каждой карте отдельно, и бывают кейсы, когда бонусы по основной карте выплачиваются, а по допке нет (по тех. причинам карта не подтянулась к бонусному модулю), тогда мы ее подключаем руками. Ну это конечно единичные случаи.
Додано: Чет 14 чер, 2018 11:42
Re: Альфа-Банк
[/quote]
lel, clientage, добрый день. Если допки на базе MC World по КК "Максимум", то учавствуют, и макс. сумма привязана не к счету, а к каждой карте отдельно, то есть если у вас 3 карты к счету, то по каждой можно получить по 500 грн - 1,5к грн по акции "Не відкладай життя на завтра", такой же принцип и по "Великим кешбекам"
Итого, по одному счету в рамках двух акций максимум 3к грн грязными (это на примере 3х карт к счету)
Главное чтобы по всем картам был подтянут бонусный модуль.[/quote]
Спасибо. Разъяснили все нюансы. Жаль не успею получить пару новых допок. Обязуюсь после теста в этом месяце получить ещё пару.
Додано: Чет 14 чер, 2018 11:52
Re: Альфа-Банк
Подскажите, при выставлении лимитов по валютным картам в Мобайл приложении нужно устанавливать сумму в валюте карты или эквивалент в гривне?
Two tea to room two two
Додано: Чет 14 чер, 2018 12:12
Услуги по кредитке
Всем привет, у кого хорошая память, подскажите, при получении кредитной карты МАКСИМУМ какие платные услуги от Альфы к ней подключены по умолчанию и могут быть отключены через КЦ? Помню что их вроде три, первая "Старховка от финансовых рисков"..а вот две другие услуги не помню как называются...?????
Додано: Чет 14 чер, 2018 12:16
две страховки и смс-инфо (от финрисков по телефону после оформления, от медстраховки во время оформления)
Додано: Чет 14 чер, 2018 12:16
Страхи от финрисков и потери здоровья. Но вот по отзвывам моих корешей за последние месяца 3 их автоматом чото Альфа и не подключает. Но проверить текущий статус все таки стоит -- звонком на КЦ.
Ну а третий платный страх -- СМС-инфо, оно автоматом включается с абонкой 15грн/мес. Нуна либо отключить заявой в отделении (обычно через 1..2дн после получения карты) либо включить пуши через смарт
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 14 чер, 2018 12:53
Як завжди, ґрунтовний підхід!
Альфу поки рятує тільки те, що в багатьох Віка без ліміту, В5 з маленьким лімітом, а щодо Сімки - не впевненість в майбутньому акції.
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