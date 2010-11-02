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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5699570057015702

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 899
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
191
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
144
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
140
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 899
Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 13:07

Re: Альфа-Банк

  V2 написав:Альфу поки рятує тільки те, що в багатьох Віка без ліміту, В5 з маленьким лімітом, а щодо Сімки - не впевненість в майбутньому акції.

Ну от Альфа чуток схаменулась, предложив Великий Кешбек -- реальная замануха под билеты :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 13:10

А из дютика вообще можно не вылазить, даже лететь никуда не надо.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 13:14

  wig написав:А из дютика вообще можно не вылазить, даже лететь никуда не надо.

Вот скока летаю/катаюсь через храницу, все не могу понять, шо там мона купить :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлень: 24615
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Подякували: 2771 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 13:34

вхиски! (whiskey) ;)
v57
 
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