Ну от Альфа чуток схаменулась, предложив Великий Кешбек -- реальная замануха под билеты
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 14 чер, 2018 13:07
Re: Альфа-Банк
Ну от Альфа чуток схаменулась, предложив Великий Кешбек -- реальная замануха под билеты
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 14 чер, 2018 13:10
А из дютика вообще можно не вылазить, даже лететь никуда не надо.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
Додано: Чет 14 чер, 2018 13:14
Вот скока летаю/катаюсь через храницу, все не могу понять, шо там мона купить
... делайте хоть что-нибудь!
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